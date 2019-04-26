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Спойлер чи фанатка: відома модель похизувалась костюмом Месників

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Спойлер чи фанатка: відома модель похизувалась костюмом Месників - фото 1

Відома діва Кайлі Дженнер опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм фотографію, на якій вона у супергеройському костюмі. До чого це?

Зірка реаліті-шоу та модель Кайлі Дженнер зазвичай хизується звабливою фігурою у бікіні, викликає захват у шанувальників оголеним тілом. Проте цього разу дівчина збивувала підписників зовсім не своєю сексуальністю.

І ще: Популярна модель показала апетитні форми у купальнику

Кайлі запостила фотографію, на якій вона позує з чоловіком у костюмі Залізної Людини з серії фільмів про Месників по коміксах від Марвел. Це фото зроблена на честь початку показів фільму "Месники. Фінал".

До теми: Відома модель здивувала фото у прозорому плащі-пакеті

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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