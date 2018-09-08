Ford показав тизер електрокросовера в стилі Mustang

Новий кросовер буде мати спільні риси з Ford Mustang / GTA5

Уже давно відомо, що Ford планує випустити електричний кросовер, який буде виконаний у дусі Mustang. До цього моменту була лише неофіційна ілюстрація, але зараз марка нарешті показала перший тизер.

Судячи з контурів задньої частини, електромобіль буде максимально недвозначно натякати на культовий спорткар. Прем'єра електромобіля запланована на 2020 рік, а запас його ходу без підзарядки повинен скласти майже 500 кілометрів.

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Над створенням лінійки електромобілів буде працювати спеціальний підрозділ Ford Team Edison, завдання у якого одне – електромобілі для марок Ford і Lincoln. Команда буде працювати над усім – від маркетингових питань до проектування та розробки.

Тизер нового кросовера від Ford / motor1

При цьому якщо раніше повідомлялося, що електрокросовер отримає ім'я Mach 1, яким раніше називалися спортивні модифікації Ford Mustang, то тепер, схоже, від цих планів відмовилися.

Глава Ford Джим Фарлі заявив, що публіка вкрай різко відреагувала на те, що знакове найменування з'явиться мало того, що на електромобілі, так ще й на кросовері.

У підсумку, схоже, все обмежиться відсилання до Ford Mustang в дизайні, а як буде називатися новинка – поки незрозуміло.

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