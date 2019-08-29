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Верховна Рада 1 вересня

Сплячий на колінах Богдан: найкращі меми з соцмереж

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Андрій Богдан, мем - фото 1
Андрій Богдан, мем / apostrophe

Користувачів мережі розсмішив голова Офісу президента, який заснув на колінах у подруги в аеропорту. Ловіть найкумедніші меми!

Днями у мережі з'явилося фото глави Офісу Президента України Андрія Богдана, який спить на колінах у своєї супутниці у французькому аеропорту.

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Як відомо, Богдан прилетів в Сен-Тропе, на південь Франції, 22 серпня. Там він відвідав весілля юриста Андрія Довбенка, тому пропустив урочистості на честь святкування 28-ї річниці незалежності України. На більшості мемів Богдана розмістили поруч з кіноакторами: Кіану Рівзом і Томом Хенксом (у ролі Фореста Гампа), а також з чоловіком, схожим на Володимира Зеленського.

Варто зауважити, що багато хто в коментарях обурився чого Богдана ніяк не можуть залишити в спокої, коли він у неробочий час може займатися чим завгодно. Інші ж українці вважають, що як опора президента Володимира Зеленського чиновник зобов'язаний триматися в певних рамках навіть у вільний час.

Сплячий на колінах Богдан: найкращі меми з соцмереж - фото 350967

Сплячий на колінах Богдан: найкращі меми з соцмереж - фото 350968

Сплячий на колінах Богдан: найкращі меми з соцмереж - фото 350969

Сплячий на колінах Богдан: найкращі меми з соцмереж - фото 350970

Сплячий на колінах Богдан: найкращі меми з соцмереж - фото 350971

Сплячий на колінах Богдан: найкращі меми з соцмереж - фото 350972

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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