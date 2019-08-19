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Сплячий італієць перетнув Мессінську протоку на надувному матраці

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Італієць перетнув Мессінську протоку на надувному матраці - фото 1
Італієць перетнув Мессінську протоку на надувному матраці / sklepgwinner

Італієць, який заснув на надувному матраці, випадково переплив Мессінську протоку. У підсумку він з Калабрії дістався до Сицилії.

Чоловік відпочивав на пляжі Реджо-ді-Калабрія, коли задрімав на своєму надувному матраці. У цей час його підхопила течія і віднесла на інший берег.

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Чоловіка шукали 9 годин - фото 348629
Чоловіка шукали 9 годин

Відомо, що Мессінська протока у найвужчому місці сягає завширшки три кілометри. Ця ділянка моря є не надто спокійною. Вона має вихори і сильні течії.

У певний момент, коли італієць зник з очей, його колега, який працював на пляжі, забив на сполох. У підсумку на пошуки були відправлені патрульні катери і вертольоти поліції і берегової охорони. Через дев'ять годин чоловік був знайдений на Сицилії, неабияк переляканим. Його доставили назад в Калабрію.

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Джерело: ilmessaggero
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