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Співзасновник OnePlus назвав дату анонсу свого нового бренду

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Карл Пій скоро покаже свій новий бренд - фото 1
Карл Пій скоро покаже свій новий бренд

У жовтні минулого року співзасновник OnePlus Карл Пій покинув компанію. Незабаром він заявив про створення власного стартапу, на розвиток якого зміг залучити $ 7 мільйонів інвестицій. Нарешті, у своєму твіттері бізнесмен опублікував дату заходу, на якому розкриють подробиці про проєкт.

Запуск власного стартапу бізнесмена відбудеться вже наступного тижня, 27 січня.

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У рамках заходу він розповість про свій новий бренд. Також відомо, що Карл Пій планує відкрити офіси компанії у Бангалорі та Стокгольмі, а також штаб-квартиру у Лондоні.

Співзасновник OnePlus назвав дату анонсу свого нового бренду - фото 443858

У стартап вже інвестували колишній віце-президент Apple Тоні Фаделл і розробник YouTube Кейсі Нейстат. Жодної конкретної інформації про рід діяльності бренду поки немає. Проте в одному з інтерв'ю журналістам співзасновник OnePlus натякнув, що його підприємство займатиметься "персональними аудіопродуктів".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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