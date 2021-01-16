Huawei розробляє "розумну дорогу", яка буде керувати автомобілями

У східному Китаї починають випробовувати концепцію транспорту, який кооперує свої дії не тільки з іншими автомобілями, а й з навколишньою інфраструктурою. Це здійснюється за допомогою дороги, яка "говорить" від Huawei.

Зараз технологічні гіганти активно розробляють свій розумний транспорт: компанія Zoox від Amazon отримала дозвіл на тестування автономних автомобілів на дорогах загального користування без водія. Apple планує випустити свій безпілотний автомобіль у 2024 році. Безпілотні автомобілі Alphabet вже їздять по дорогах Америки.

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Китайські компанії теж працюють над своїми розумними автомобілями, але Huawei вирішив піти іншим шляхом – створювати не машини, а інфраструктуру та програмне забезпечення для роботи автомобілів під керуванням штучним інтелектом. Розумна дорога – одне з головних рішень компанії.

“Sensors, cameras, radars that are embedded into roads, street signs, traffic lights, bus stops.”



Huawei, China's tech giant banned in several countries, is turning to traffic tech as its mobile-phone business slows down, @villeheiskanen reports.



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На чотирикілометровій ділянці дороги у китайському місті Усі в провінції Цзянсу Huawei за допомогою китайської влади тестують "розумну" дорогу.

Автобус, яким керує штучний інтелект, постійно отримує інформацію від навколишньої інфраструктури – доріг, зупинок, ліхтарів і навіть вуличних знаків. Також він сам може "уточнювати" інформацію – наприклад, робити запит про сприятливі світлофори і, в залежності від цього, змінювати швидкість пересування.

Автомобіль практично автономний – за кермом є водій, який готовий взяти на себе управління, якщо виникне така необхідність.

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