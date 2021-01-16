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Huawei розробляє "розумну дорогу", яка буде керувати автомобілями

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Huawei розробляє "розумну дорогу", яка буде керувати автомобілями - фото 1

У східному Китаї починають випробовувати концепцію транспорту, який кооперує свої дії не тільки з іншими автомобілями, а й з навколишньою інфраструктурою. Це здійснюється за допомогою дороги, яка "говорить" від Huawei.

Зараз технологічні гіганти активно розробляють свій розумний транспорт: компанія Zoox від Amazon отримала дозвіл на тестування автономних автомобілів на дорогах загального користування без водія. Apple планує випустити свій безпілотний автомобіль у 2024 році. Безпілотні автомобілі Alphabet вже їздять по дорогах Америки.

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Китайські компанії теж працюють над своїми розумними автомобілями, але Huawei вирішив піти іншим шляхом – створювати не машини, а інфраструктуру та програмне забезпечення для роботи автомобілів під керуванням штучним інтелектом. Розумна дорога – одне з головних рішень компанії.

На чотирикілометровій ділянці дороги у китайському місті Усі в провінції Цзянсу Huawei за допомогою китайської влади тестують "розумну" дорогу.

Автобус, яким керує штучний інтелект, постійно отримує інформацію від навколишньої інфраструктури – доріг, зупинок, ліхтарів і навіть вуличних знаків. Також він сам може "уточнювати" інформацію – наприклад, робити запит про сприятливі світлофори і, в залежності від цього, змінювати швидкість пересування.

Автомобіль практично автономний – за кермом є водій, який готовий взяти на себе управління, якщо виникне така необхідність.

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