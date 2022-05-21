Скільки військовослужбовців зараз обороняють Україну: відповів Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, яка кількість військовослужбовців наразі захищає Україну від російської агресії. Спойлер: цифра відверто вражає.

Її Володимир Зеленський назвав під час інтерв'ю, яке вийшло в ефірі телемарафону. Мовиться про 700 тисяч військовослужбовців, передає Радіо MAXIMUM.

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Тобто на сьогодні ми розуміємо, що сьогодні – це 700 тисяч. Ви бачите результат роботи 700 тисяч людей, які воюють, щоб захищати таку територію, – підкреслив Зеленський.

Він також відповів на питання одного із журналістів. Той поцікавився, чому Україна не може вважати себе готовою до повномасштабної війни з країною-агресоркою.

На це Володимир Зеленський відповів, що наша держава у 28 разів менша. Хоч сама країна все одно велика. Тож, коли на нашу територію нападає Росія, то просто неможливо зосередити всі сили десь в одному місці. Наприклад, Києві.

"Тобі треба дивитись і забезпечити і ППО, скільки б його не було, танки, техніка, БМП тощо. І найголовніше військові. Професійні кадри, які сильно відрізняються від ТрО. Ми їм вдячні, але і вони це розуміють", – додав президент.

Нагадаємо, що 20 травня була третя річниця з дня інавгурації президента Володимира Зеленського. Саме з цієї нагоди він спільно з дружиною Оленою дали велике інтерв'ю українським журналістам.

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