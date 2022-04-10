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війна

Співробітники ДСНС врятували кота, який під завалами провів майже 2 тижні

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Пухнастик два тижні провів у поруйнованій квартирі - фото 1
Пухнастик два тижні провів у поруйнованій квартирі

Українці просто дивовижні. У ці непрості часи ми турбуємося не лише один про одного, а й про братів наших менших. Тож щоразу, коли ми читаємо такі публікації, наші серця обливаються кров'ю.

Рятувальники у Харкові під завалами знайшли цього прекрасного кота. Він провів у зруйнованому будинку майже два тижні.

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Кота виявили у суботу, 9 квітня. Рятувальники виїхали на розбирання завалів у житлову 5-поверхівку Індустріального району Харкова.

Два тижні тому ворог завдав ракетного обстрілу по житлових будівлях. Зруйновані були сходові клітини, дах і квартири на четвертому та п'ятому поверхах, – розповідають у ДСНС.

Коли рятувальники розбирали завали, вони побачили під диваном у квартирі на четвертому поверсі пухнастика. Кіт був переляканим і брудним. Ба більше, він майже два тижні просидів у зачиненій і поруйнованій оселі.

Тож співробітники ДСНС врятували кота та передали його жінці. Вона проживає у квартирі на другому поверсі. Зараз пухнастик у безпеці, нагодований, а також очікує господарів.

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