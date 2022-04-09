"Познайомився з зіркою": Дмитро Комаров розповів про зустріч з псом Патроном

Нещодавно ми розповідали про пса Патрона. Маленький чотирилапий став справжньою зіркою. І тепер з ним познайомився телеведучий Дмитро Комаров.

Про зустріч з Патроном Дмитро Комаров розповів у своєму інстаграмі. Він зазначив, що для нього зустріч була особливою.

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Познайомився з зіркою Патроном. Легендарний пес, котрий працює в ДСНС у Чернігові та допомагає у розмінуванні, – написав Комаров.

Він додав, що для нього ця зустріч ще чимось особлива. Але він розповість деталі пізніше.

У ДСНС пожартували, що в мирний час зустріти одночасно Патрона та Комарова неможливо. Натомість під час війни майже всі дороги ведуть до зруйнованих і замінованих населених пунктів.

У такий важкий для нашої країни час за роботу беруться всі. Навіть зірки, навіть хвостаті рятівники. І всім ми уклінно вдячні за будь-яку допомогу, – додали вони.

Дмитро Комаров зараз їздить по звільнених від окупації територіях України. Він це робить для того, щоб фільмувати наслідки "русского міра".

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