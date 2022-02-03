Співробітник Verizon поділився враженнями від Samsung Galaxy S22 Ultra

До виходу нового Samsung Galaxy S22 Ultra залишилися лічені дні. Так, користувач Reddit, який стверджує, що є торговим представником Verizon, поділився враженнями від новинки.

У форумі він розповів, що володіє Galaxy S22 Ultra. Він не лише розповів про свої відчуття від користування новинкою, а також поділився цінами.

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Співробітник Verizon каже, що Galaxy S22 Ultra більше схожий на Note 20 Ultra, ніж на свого попередника S21 Ultra. Телефон легко керується, але він трохи ширший. Дисплей лише трохи вигнутий, а в коробці немає зарядного пристрою, як і очікувалося. При цьому Galaxy S22 Ultra підтримуватиме швидкий зарядний пристрій Samsung потужністю 45 Вт.

Користувач мережі не знає, які кольори Galaxy S22 Ultra отримає Verizon, оскільки їм була надана тільки чорна модель. Витоки вказують, що Galaxy S22 Ultra буде доступний у чорному, білому, бордовому та зеленому відтінках.

Смартфон отримав акумулятор на 5000 мАг. Телефон має нову функцію автоматичного затемнення дисплея у швидких налаштуваннях. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екран матиме рекордну пікову яскравість 1750 кд/м2.

Ціни на Galaxy S22 Ultra в мережі Verizon:

8/128 ГБ – $ 1200;

12/256 ГБ – $ 1400;

12/512 ГБ – $ 1450.

Також інформатор повідомив, що продаж у США розпочнеться 25 лютого. Тести показують, що на папері версії Samsung Galaxy S22 Ultra на базі Exynos 2200 та Snapdragon 8 Gen 1 можуть пропонувати однакову продуктивність.

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