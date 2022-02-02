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Samsung Galaxy S22 Ultra і комплект поставки вперше показали вживу
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Відомий інформатор Еван Блес вкотре виклав якісні рендери та фотографії новинок компанії Samsung, які будуть показані наступного тижня у рамках заходу Samsung Galaxy Unpacked. Дивіться, як виглядатиме Samsung Galaxy S22 Ultra та його комплект поставки.
Нові зображення дають змогу детально розглянути флагманську модель лінійки Galaxy S22, яка вийде під назвою Samsung Galaxy S22 Ultra. На знімках перераховані вже відомі характеристики екрана та камери пристрою, пише видання Gizmochina.
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Варто визнати, що Samsung Galaxy S22 Ultra не дуже відрізняється в плані дизайну від Note 20 Ultra, випущеного ще у серпні 2020 року. На картинках показано два кольори, включаючи зелений та бордовий, хоча флагман буде доступний і в інших кольорах.
Samsung Galaxy S22 Ultra оснащений 6,8-дюймовою панеллю QHD+ Dynamic AMOLED 2X з підтримкою HDR10+, адаптивною частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 1750 кд/м2. Телефон має розміри 163,3 х 77,9 х 8,9 мм.
Спереду розташовується 40-мегапіксельна камера з діафрагмою F/2,2. Основна камера охоплює основний датчик зображення 108 Мп (F/1,8), надширококутний модуль роздільною здатністю 12 Мп (F/2,2) та два телеоб'єктиви з датчиками по 10 Мп. Підтримуватиметься запис відео 8K Super HDR.
Також було показано вміст комплекту поставки. У коробці буде сам Galaxy S22 Ultra, стилус S-Pen, кабель USB-С і скріпка для вилучення SIM-карти. Зарядного пристрою, як було зазначено, в комплекті не буде.
Крім того, стало відомо, що 108-мегапіксельні фотографії, зняті на Galaxy S22 Ultra в режимі Super Resolution Photo, мають значно збільшений розмір і зберігаються до 2 секунд.
Потрібно зазначити, що саме Еван Блес у минулому першим зливав аналогічні матеріали щодо попередніх конференцій Galaxy Unpacked. Тож нам дуже цікаво, наскільки збігатиметься його інформація з тим, що нам покажуть.
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