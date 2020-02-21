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Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили

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Ця жінка розвеселить вас своїми кумедними фото - фото 1
Ця жінка розвеселить вас своїми кумедними фото

Співробітниця супермаркету мережі Walmart у Меріленді прославилася в мережі завдяки своєму вмінню позувати. Ці фото однозначно зроблять ваш вечір!

З яким би з товарів магазину вона не фотографувалася, знімки виходять дуже привабливими, а незмінно зосереджений вираз обличчя співробітниці виглядає дуже мило.

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Фотографії Шарлін Walmart використовує як рекламу: компанія викладає їх у свої соцмережі.

У великому портфоліо жінки вже є знімки в дитячому ліжечку з бантом, з купою м'яких іграшок, в букетах квітів і з набором для американського футболу. Також вона встигла прорекламувати автомобільні шини та молочну продукцію.

Однак на деяких знімках весела натура Шарлін все ж бере верх – вона усміхається.

Дивіться, як Шарлін допомагає Walmart продавати свої товари:

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387573

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387574

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387575

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387576

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387577

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387578

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387579

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387580

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387581

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387582

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387583

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387584

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387585

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387586

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387587

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387588

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387589

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387590

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387591

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387592

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387593

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387594

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387595

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387596

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387597

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387598

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387599

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387600

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387601

Співробітниця Walmart показала, як фотографуватися з товаром, аби його купили - фото 387602

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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