Співробітниця McDonald's розповіла, як отримати безкоштовну їжу

У TikTok з'явився ролик, у якому працівниця McDonald's розкрила секрет, як отримати безкоштовну їжу. Кілька колег дівчини підтвердили, що цей метод працює.

Так, співробітниця популярної американської мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's опублікувала у TikTok відео, в якому розкрила перевірений спосіб безкоштовно поїсти.

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"Народ, я вас зараз навчу дієвого методу, як отримати безкоштовну їжу у McDonald's. Дивіться, якщо ми переплутали страви у вашому замовленні або вам довелося чекати її дуже довго, ви не повірите, але якщо ви скажете про це спокійно і ввічливо, ми замінимо ваше замовлення і, швидше за все, повернемо гроші", – розповіла дівчина.

Користувачка мережі нагадала, що працівники мережі швидкого харчування – звичайні люди, яким теж не подобається вислуховувати невдоволення і крик. А колеги юзерки підтвердили, що касир дійсно може замінити замовлення і оформити повернення.

"Зрозуміло, що ви засмучені, але ви досягнете набагато більшого, якщо будете поводитися максимально чемно", – запевнила працівниця McDonald's.

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