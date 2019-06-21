Співаючий в метро пасажир став зіркою мережі: веселе відео

Чоловік став зіркою мережі через спів в метро / 112

Відео з чоловіком, який співав у метро стало вірусним в соцмережах, набравши майже 2,5 мільйона переглядів за лічені дні.

У нью-йоркському метро один з пасажирів зняв пасажира, що сидів навпроти зі смартфоном в руці і навушниками у вухах. Крім цього чоловік голосно підспівував пісню. Ролик було опубліковано на Twitter-сторінці @Wertwhile.

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Примітно, що жителі Нью-Йорка, що їхати також у метро, позитивно реагували на галасливого хлопця, і багато хто взялися йому підспівувати.

Had a really tough week and tonight I was the subway and some guy walks between train cars, shirtless, bumping a speaker. I wasn't in the mood for Showtime particularly. But sometimes people and life surprise you and a little magic happens. pic.twitter.com/S7o4282SOS — Joel Wertheimer (@Wertwhile) 17 червня 2019 р.

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