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Співаючий в метро пасажир став зіркою мережі: веселе відео

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Чоловік став зіркою мережі через спів в метро - фото 1
Чоловік став зіркою мережі через спів в метро / 112

Відео з чоловіком, який співав у метро стало вірусним в соцмережах, набравши майже 2,5 мільйона переглядів за лічені дні.

У нью-йоркському метро один з пасажирів зняв пасажира, що сидів навпроти зі смартфоном в руці і навушниками у вухах. Крім цього чоловік голосно підспівував пісню. Ролик було опубліковано на Twitter-сторінці @Wertwhile.

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Примітно, що жителі Нью-Йорка, що їхати також у метро, позитивно реагували на галасливого хлопця, і багато хто взялися йому підспівувати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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