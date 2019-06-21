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Щасливий молодий тато невдало використав пневмохлопавку: кумедне відео

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Молодий тато сконфузився з хлопавкою - фото 1
Молодий тато сконфузився з хлопавкою / thequestion

Майбутній батько не вечірці з приводу оголошення статі майбутньої дитини невдало використав пневмохлопавку. У результаті її деталь з силою вдарила його в пах. Курйозний момент був знятий на відео.

Молода пара зібрала гостей з нагоди оголошення статі майбутньої дитини. Однак веселощі не обійшлося без неприємного інциденту. Коли чоловік хотів відсвяткувати важливий момент салютом із конфеті, з хлопавкою щось пішло не так, нижня частина якої вдарила майбутнього батька в інтимне місце.

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Веселощі довелося на якийсь час перервати. Попри інцидент, майбутня мати, що стояла поруч, не змогла стримати сміх через курйозність ситуації.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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