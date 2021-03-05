Spivanka: насолоджуйтеся новою піснею українського етно-джазового колективу GANNA

Український етно-джазовий квінтет GANNA з Берліна продовжує досліджувати таємниці давніх українських пісень. Ансамбль впевнено об’єднує різні світи – від джазу до фольклору, від експериментальної естетики до неокласичної. Насолоджуйтеся новою піснею Spivanka на Радіо МАКСИМУМ!

5 березня ансамбль Ганни Гринівої "GANNA" випустив новий сингл Spivanka. Після міжнародного успіху останнього альбому гурту Dykyi Lys, який вийшов у серпні 2020 року на провідному німецькому лейблі Double Moon Records та Jazz Thing Next Generation, квінтет продовжує заглиблюватися в традиції українського фольклору та пробуджує його до другої весни.

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Spivanka записали у прямому ефірі в Театрі Дельфi у Берліні в рамках міжкультурного проєкту "Етнонім" української громадської організації в Берліні Kul'tura та кримськотатарської громадської організації в Києві АЛЄМ.

Квінтет GANNA та кримськотатарські артистки Аліє Хаджабадінова та Ельнара Халілова створили спільну концертну програму, яка складалася з джазових аранжувань українських та кримськотатарських фольклорних пісень. Ця співпраця є виразом глибокого зв'язку між двома культурами та фундаментальної істини того, що кримські татари й Україна залишаються разом, попри всі негаразди. Проєкт відбувся за підтримки партнерської програми "Культура для змін" Українського культурного фонду та програми Meet up: Німецько-Українські зустрічі.

Spivanka – GANNA, слухайте нову пісню колективу:

Про історію пісні Spivanka Ганна розкаже у документальному фільмі, який вийде у вересні 2021 року. Стрічка покаже ексклюзивні моменти з дослідницької експедиції Ганни Україною – життя бабусь та дідусів, які співають фольклорних пісень. Серед них – 86-річний Василь Потяк із села Криворівня у Карпатах. Він розповідає про своє життя і співає традиційну співанку цього краю.

Документальний фільм також покаже, як Ганна вперше аранжувала співанку для лейбла світового джазового гітариста Курта Розенвінкеля та Міхаели Бокової Heartcore Records. Лейбл випустив пісню Spivanka у рамках проекту Heartcore for Ukraine у ​​березні 2020 року.

Це результат співпраці всесвітньо відомими джазовими музикантами із Лос-Анджелеса, Нью-Йорка та Берліна Луїса Коула (Knower), Майкла Ліга (Snarky Puppy), гітаристів Педро Мартінс та Даніеля Сантьяго, кларнетиста Маркуса Ерліха, продюсера Харіса Каранцаса, співачки та композиторки Ганни Гринівої разом з дітьми родинного будинку Жива Перлина у селі Бортники біля Львова. Усі кошти від продажу пісні фінансуватимуть придбання музичних інструментів та здобуття музичної освіти тридцятьма хлопчиками, які зараз мешкають у родинному дитячому будинку.

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