Співак Yogen змінює музичний та візуальний стиль: слухайте нову пісню

Артист та його музика стали "дорослішими" та свідомими. Його треки ще більш співзвучні із настроєм та відчуттями його аудиторії. Перша робота в новому звучанні – трек “Я буду тим”.

Молодий український виконавець Yogen презентував новий трек “Я буду тим”. Переглянути неймовірний кліп можна на YouTube.

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“Я буду тим” – це меланхолійна поп-рок балада про відносини між чоловіком та жінкою. Це сторітелінг від лиця чоловіка, який з першого погляду закохався до безтями. У ліриці артист ділиться своїми особистими почуттями та переживаннями, загортаючи історію у зрозумілий зміст та музику, що створює особливу атмосферу.

Сам трек “Я буду тим” побудований на музичному контрасті між куплетом та приспівом. Куплети – більш повітряні та спокійні, а приспіви – більш експресивні та яскраві. Всі музичні інструменти були записані наживо, що надає треку рок-звучання.

Відео вийшло інтригуючим та з елементами детективного трилеру. За сюжетом відео, артист викрадає кохану, і відвозить дівчину в ліс та викопує яму… Як виявилося – це креативна пропозиція руки та серця. Варто зазначити акторську гру співака, який з легкістю втілив у кліпі образ холодного вбивці-маніяка, який виявився просто до безтями закоханим хлопцем.

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