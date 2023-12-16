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DANTES, YAKTAK, KOLA: названо переможців музичної нагороди від Megogo
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Медіасервіс MEGOGO оприлюднив лауреатів музичної премії MEGOGO MUSIC AWARDS. Вона заснована для популяризації сучасної української музики, пошуку нових імен, а також відзнаки творчих успіхів артистів.
13 грудня у Києві на концертному майданчику Bel Etage Music Hall відбулася церемонія нагородження переможців музичної премії Megogo Music Awards-2023. Музикантів відзначили у 14 номінаціях.
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Переможців цього року визначали за результатами голосування експертного журі (50%) та глядачів (50%).
Нагороди здобули:
- "Попартист року" – VOLODYMYR DANTES
- "Нова хвиля попмузики" – YAKTAK
- "Альтернативний/інді-артист року" – Паліндром
- "Альтернативна/інді-артистка року" – Lely45
- "Нова хвиля альтернативної/інді-музики" – Структура Щастя
- "Хіп-хоп-артист року" – OTOY
- "Нова хвиля хіп-хопу" – Santorin
- "Кліп року" – LATEXFAUNA "MASANDRA" та СТАСІК "Герої вмирають"
- "Альбом року" – ONUKA "ROOM"
- "Мініальбом року" – KOLA "Музичний щоденник. Частина 1"
- "Колаба року" – Злата Огнєвіч & SHUMEI "Буревіями"
- "Етнофольк-артистка року" – Юля Юріна (програма "Ґвара")
- "Музика вільної країни" – Sasha Boole ("Тримаєм посадку")
Окрім цього, канал MEGOGO LIVE вручив нагороду в номінації "Креативний музичний збір" коміку та волонтеру Васі Байдаку ("Просто скинь донат"), а також благодійний внесок (200 тисяч гривень на ЗСУ) від офіційного партнера премії, міжнародного готельного оператора Ribas Hotels Group.
Спецвідзнаки "Музика нашої єдності" від каналу MEGOGO LIVE одержали три проєкти, присвячені єдності та неподільності України:
- "Хоробрі міста", Ukraїner – серія коротких відеороликів про українські міста, що перебувають під тимчасовою російською окупацією та героїчно чинять опір;
- "Як звучить Світ. Україна", Євген Філатов – мініальбом зі звуками українських міст;
- Альбом QIRIM від Джамали (Jamala), який веде слухача стежками українського Криму.
В онлайн-голосуванні, що тривало з 8 до 30 листопада, взяли участь майже 55 тисяч українців та українок.
На подію завітали Ярослава Гресь, Євген Клопотенко, Марк Куцевалов, Михайло Ясинський, Ірина Горова та багато молодих українських артистів. Ведучими вечора стали комік Влад Свідерський (він же – Лефльор) та Global Chief Marketing Officer MEGOGO Валерія Толочина.
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