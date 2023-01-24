Співак YAKTAK записав кліп на пісню "Коли болить душа", яка зворушить кожного українця

17-річний Ярослав Карпук, він же виконавець YAKTAK, – фіналіст 5 сезону ток-шоу "Голос. Діти". Хлопець представив найчуттєвішу відеороботу зі свого творчого доробку – "Коли болить душа". Слухайте музичну прем'єру!

Прем'єра пісні "Коли болить душа" від співака YAKTAK відбулася 19 січня 2023 року на YouTube. За кілька днів ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.

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Коли болить душа – пісня, кліп до якої ми зняли у зруйнованому росією Вінницькому будинку офіцерів. Особливо тяжко дивитись кадри, де діти співають цю пісню разом з вчителем у бомбосховищі... Знаю, як кожному з нас болить, кожного дня, кожної секунди, за нашу рідну Землю. Сподіваюсь, ця пісня надихне Вас на ще більшу віру в наше світле майбутнє і довгоочікувану перемогу! Слава Україні! Слава ЗСУ!" – зазначає виконавець.

Слухати пісню YAKTAK – Коли болить душа:

Слова пісні YAKTAK – Коли болить душа:

Розкажи мені соколе

Чим укрите наше поле?

Чом розкидані як зорі ми

Чом не бачимо прозорі сни

Рокажи мені соколе

Що готує далі поле

Але ми всі віримо у шанс

Навіть коли скривджена душа

Коли болить душа

Болить за дім за рідний мій

Коли болить душа

То навіть серце рветься в бій

Дай мені відігріти у обіймах твою душу

Не знаю чи я впораюсь, але я мушу

Дай мені напоїти твою душу сонцем,

Я знаю тебе скривдили ці душі-незнайомці

Ми не на зйомці, ми у реальному житті

Де душі є недоразвинуті, а є святі

Та незважаючи на це все ми маєм світить

Щоб розтопити душі, заковані в лідники

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