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Співачка KOLA презентувала пісню "Літачок" про те, що варто цінувати час
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Українська виконавиця KOLA записала пісню та кліп на свою нову пісню "Літачок". Слухайте музичну прем'єру!
Прем'єра пісні "Літачок" від виконавиці KOLA відбулася 20 січня 2023 року на YouTube. За кілька днів ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.
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Час… що таке час? Ми взагалі думаємо про це? Час це те, що спливає… і типу ми не можемо це зупинити, ніяк… тож ми маємо цінувати цей час! Завжди! Кожну хвилину! Саме про це я і хотіла сказати цією піснею. Пам'ятай, що саме ти є диригентом свого життя і тільки ти можеш в будь-який момент змінити його на краще будь добрим, та посміхайся серцем, кохай себе, людей, природу, цінуй кожен момент, кожен день, сьогодні це важливо як ніколи...", – коментує співачка.
Слухати пісню KOLA – Літачок:
Слова пісні KOLA – Літачок:
Час як літачок
Шо летить в один кінець і
Як сніговичок
Що помирає в березні
Час велосипед
що везе мене на рамі
Час як подорожник
Що лежить на моїй рані
Час мій де ти?
Де де де де де де ти?
Де де де де де де ти?
Де де де де де де
Час мій, час мій
Де ти?
Колись дитиною
Я бавилась з ляльками
І думала що фільм
Може йти роками
Але в житті все є
Недовготривале
Не вічне все
І навіть тато з мамою
Так важко інколи
Не бігти, просто жити
Бо зморшки на лиці
Прийдуть і не помітиш
Насправді кожен з нас
Все робить так як треба
Тож не прискорюй час
А подивись на небо
Час як літачок
Шо летить в один кінець і
Як сніговичок
Що помирає в березні
Час велосипед
що везе мене на рамі
Час як подорожник
Що лежить на моїй рані
Час мій де ти?
Де де де де де де ти?
Де де де де де де ти?
Де де де де де де
Час мій, час мій
Де ти?
Не наздоженеш його ти
Навіть самим швидким авто
З неділі і до суботи
Мрії сховані як в пальто
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