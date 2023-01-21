Fiinka записала потужну пісню "Плакали" про те, як живуть зараз українці

Ірина Вихованець, вона ж Fiinka, презентувала нову пісню. На цей раз від запальної Фіїнки слухачі отримала до прослуховування ліричну пісню про нашу Україну та українців. Слухайте музичну прем'єру!

Прем'єра пісні "Плакали" від виконавиці Fiinka відбулася 20 січня 2023 року на YouTube. За кілька днів ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.

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Події відбуваютси такі, що інші пісні не пишутси", – коментує співачка.

Слухати пісню FIINKA – ПЛАКАЛИ:

Слова пісні FIINKA – ПЛАКАЛИ:

Кажут люди – правда іде за бідою,

Кажут всюди – миру вам над головою.

В свої хаті, де рідні стіни й пороги,

Ми спокійні, навіть, під звуки тривоги.

Лиш не годні ми нієк забути,

То шо з нами було, й то шо є.

Нам житє прийшлось перевернути,

А сонце єк вставало, так й встає.

Плакали,втиралиси,

Тілько не здавалиси.

Кілько нам шє треба перебути?

Плакати,втиратиси,

Тілько не здаватиси…

Лиш би скорше з цего сну проснути.

Кажут люди – нам вже нема шо боятис.

Ми направду вмієм крізь сльози смітис.

В свої хаті,там де всі люди свої

Ми пірвемо за свій кавальчик земли.

А коли калину підоймемо,

Так шоб вже ніхто не похилив,

Ми си так подивимо на небо,

Єк ніхто шє в світі не дивив.

Плакали,втиралиси,

Тілько не здавалиси.

Кілько нам шє треба перебути?

Плакати,втиратиси,

Тілько не здаватиси…

Лиш би скорше з цего сну проснути.

Співаночки мої милі,

Де я вас подію?

Хіба я вас, співаночки,

Горами посію.

Ви будете, співаночки,

Горами гуляти.

Я си буду молоденька,

Слізами вмивати.

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