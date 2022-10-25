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Колорит і традиції: T.HUTSULS у новому кліпі "Сум вівчара" показали правдивих гуцулів
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У своєму новому кліпі "Сум вівчара" T.HUTSULS чи не у кожному кадрі передають колорит українських Карпат, традиції та звичаї гуцулів. Дивіться свіжу відеороботу музикантів!
Молодий колоритний гурт із Коломиї T.HUTSULS часто наголошує, що у їхній назві зашифровано вислів "True Hutsuls". Відтак правдиві, "трушні Гуцули" кожною своєю піснею, кожним своїм відео підкреслюють цю "трушність" – в унікальних звуках народних гуцульських інструментів, в елементах одягу, зрештою, – у філософії любові до гір, природи, що є незмінним джерелом натхнення і невичерпної сили кожного гуцула.
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Ролі у кліпі дісталися учасникам групи: вокалістці Алексі Цимбал, цимбалісту Олегу Пазюку, сопілкарю Андрію Секреті, бас-гітаристу Ігорю Чоборяку та ді-джею Остапові Балуху.
У цьому відео показано нетривожне, безтурботне, спокійне, розмірене щоденне життя гуцулів. У тому часі, в якому ми зараз усі живемо, таке життя стало мрією. Цим кліпом T.HUTSULS не тільки бажають якнайшвидшого втілення цієї мрії у життя, а й дякують нашому війську за те, що щодня наближує її", – розповідає Михайло Балух, засновник масштабного культурологічного руху Hutsul Planet, автор музики до пісні "Сум вівчара".
Зйомки відбувалися у мальовничому гуцульському селищі на Прикарпатті, в автентичній гуцульській хаті. Знімальна група Hutsul-Art Production (режисер – Аріна Цимбал, оператор – Сергій Угрин) спробувала максимально точно передати побут, атмосферу і настрій одного дня з життя гуцулів. Цікаво, що своєрідним стилістом музикантів виступив Михайло Вінтонюк – майстер народного кушнірства із села Корнич, що на Коломийщині, який реставрує старовинні кептарі, а також шиє нові – за зразком давніх. Найунікальніші речі з його колекції можна побачити у кліпі на "трушних Гуцулах".
Атмосфера під час зйомок була напрочуд душевною та сімейною. А природа Карпат – вона заворожувала! Зізнаюся, краєвиди довкола нас дуже відволікали від знімального процесу – подумки ми гуляли полониною і шукали гриби. Декому із команди це навіть вдалося: допоки режисер знімав одних учасників, інші встигли назбирати кошик грибів! Їх ми під завісу зйомок і приготували на багатті просто неба – ці кадри також увійшли у нашу нову, дуже атмосферну відеороботу "Сум вівчара", – ділиться враженнями вокалістка T.HUTSULS Алекса Цимбал.
Слухати пісню T.HUTSULS – Сум вівчара:
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