Співак Панас Буйний випустив пісню "Оба-на!" з якою буде легше бити ворога

Творчість Панаса Буйного покликана заряджати українців на позитив. Навіть у такий складний час потрібно підтримувати наших воїнів піснею. Слухайте нову пісню артиста "Оба-на"!

Одразу після перемоги Панас Буйний планує зробити великий всеукраїнський тур – подяку за те що українець, подяку нашим захисникам та Богу.

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За словами співака, пісня "Оба-на!" – це історія про боротьбу нашого народу, від простих фермерів до циганів, від галичан до слобожанців – бо всі люблять Україну! Українська пісня – це рушійна сила, яку ворог боїться щоразу більше.

"Попри все, була ціль написати стьобну пісню, яка буде підіймати бойовий дух нашим захисникам та цілому народу. Я не вмію писати журливі пісні, та й ціль в мене інша – давати людям позитив в будь-яких ситуаціях. І ми з моїм колегою в один день написали цю пісню за 15 хвилин, і зрозуміли – ось він козацький драйв! Ми скинули демо деяким нашим друзям військовим і вони вже з нетерпінням чекають прем'єри. Кажуть, що під приспів буде особливий стимул знищувати ворога!", – коментує Панас.

Основний меседж пісні, зі слів шоумена, – непереможна Україна і нищівний удар по ворогу на всіх фронтах. Наш народ настільки став єдиним, від Закарпаття до Харкова, від Львова до Одеси. Тому немає жодних сумнівів, що ми вже перемогли, лиш маємо ще дужче підтримувати ЗСУ, щоб вони дооформили цю перемогу.

Слухати пісню Панас Буйний – Оба-на!:

Слова пісні Панас Буйний – Оба-на!:

Жив собі десь мо*каль

В дерев'яній ізбушці

Як до України прийшов

Повісили на грушці

Як до України прийшов

Повісили на грушці

Оба-оба-оба-на!

Замочили мо*каля!

Оба-оба-оба-на!

Мо*калям хана!

Плив собі десь мо*каль

Сонечко світило

Прилетів з Одеси сюрприз

Корабель потопило

Прилетів з Одеси сюрприз

Корабель потопило

Оба-оба-оба-на!

Замочили мо*каля

Оба-оба-оба-на!

Мо*калям хана!

Їхав собі десь мо*каль

По лісам, по горам

Ворожа техніка йде на метал

О, як працює Ромале циган

Ворожа техніка йде на метал

О, як працює Ромале циган

Оба-оба-оба-на!

Замочили мо*каля

Оба-оба-оба-на!

Мо*калям хана!

Поклав насіння в кишеню

І сонях з нього пророста

Він думав, шо він "визвалітєль"

А настала йому тут хана!

Він думав, шо він "визвалітєль"

А настала йому тут хана!

Оба-оба-оба-на!

Замочили мо*каля

Оба-оба-оба-на!

Мо*калям хана!

Жив собі десь мо*каль

В дерев'яній ізбушці

Як до України прийшов

Так і зразу нахрін пішов!

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