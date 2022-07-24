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Sera Sheer – "Меч": дивіться кліп, у якому Батьківщина-мати руйнує Арку дружби народів

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Sera Sheer – "Меч": дивіться кліп, у якому Батьківщина-мати руйнує Арку дружби народів - фото 1

Анімований кліп на пісню "Меч" від музичного гурту "Sera Sheer" підкорює глядачів. Дивіться мистецьку роботу від київського художника Артема Бірюкова, який створив цей кліп!

Гостроцікавий аніме-кліп від українського гурту показує глядачах цілісний сюжет і набір персонажів. У кліпі "Батьківщина-мати" знищує Арку дружби народів, а потім разом із супергероєм-козаком вбиває монстра, який уособлює путіна.

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"Ця робота має довгу історію, багато рук, і одне величезне повідомлення: коли ми всі разом тримаємо меч, у потвори – жодного шансу", – йдеться в описі до кліпу.

Слухати пісню Sera Sheer feat. KINERO – Mech:

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