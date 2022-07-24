Sera Sheer – "Меч": дивіться кліп, у якому Батьківщина-мати руйнує Арку дружби народів

Анімований кліп на пісню "Меч" від музичного гурту "Sera Sheer" підкорює глядачів. Дивіться мистецьку роботу від київського художника Артема Бірюкова, який створив цей кліп!

Гостроцікавий аніме-кліп від українського гурту показує глядачах цілісний сюжет і набір персонажів. У кліпі "Батьківщина-мати" знищує Арку дружби народів, а потім разом із супергероєм-козаком вбиває монстра, який уособлює путіна.

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"Ця робота має довгу історію, багато рук, і одне величезне повідомлення: коли ми всі разом тримаємо меч, у потвори – жодного шансу", – йдеться в описі до кліпу.

Слухати пісню Sera Sheer feat. KINERO – Mech:

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