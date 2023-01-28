Співак Олег Фідельський презентував пісню "Завжди" про почуття, яке не лякає відстань

Пісню "Завжди" співак присвячує всім, хто любить по-справжньому і в радості, і в горі, в часи успіху та розчарування, падіння та стрімкого злету. Слухайте музичну прем'єру!

Слова та музику до пісні Олег Фідельський написав сам. Композицію артист підкріпив відеокліпом.

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Моя наступна пісня про любов, про почуття, яке неможливо роз'єднати кордонами чи відстанями. Про світле майбутнє двох сердець, які б'ються в унісон і завжди будуть разом. В слухача повинні проявитися найсвітліші відчуття, адже ніжність, обійми коханої людини і є сенс нашого життя, які роблять цей світ добрішим та милішим. Особливо це почуття відчувають люди, яких війна розлучила на певний час. У них повинна з'явитися ще більша надія та впевненість, що скоро всі будуть разом в мирі, злагоді та сімейному затишку завжди", – ділиться артист.

Слухати пісню Олег Фідельський – Завжди:

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