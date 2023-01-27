Повернись живим – гурт "Без обмежень" випустив щемливий кліп про наших захисників

Музиканти презентували слухачам свою нову пісню та кліп на неї – "Повернись живим". Ця композиція відгукнеться кожному, адже усі ми тепер об'єднані спільним досвідом війни та очікування Перемоги. Слухайте музичну прем'єру!

Пісня "Повернись живим" написана з емоцією віри в те, що Україна обов'язково Переможе у війні, а українські військові повернуться додому живими та здоровими. Трек показує, що абсолютно усі українці чекають своїх Героїв вдома з Перемогою.

І ще: Співак YAKTAK записав кліп на пісню "Коли болить душа", яка зворушить кожного українця

Водночас з прем'єрою пісні музиканти презентували й кліп на неї. Режисером нової відеороботи став Владислав Разіховський. "Повернись живим" – це його 7 відеоробота для гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Знімаючи кліп на цю пісню, на екрані ми транслювали відео зі здебільшого позитивними емоціями військових людей. Нам дуже хотілось показати не тільки війну, яку ми з вами й так бачимо щоденно: довкола себе або з новин. Хотілось бачити військових із простими, щирими емоціями: радість від зустрічі з близькими людьми чи обійми з побратимами. Ми показали світлі емоції – власне, ті емоції, за які Україна і веде свою визвольну боротьбу", – ділиться Сергій Танчинець.

Слухати пісню БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – ПОВЕРНИСЬ ЖИВИМ:

Слова пісні БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – ПОВЕРНИСЬ ЖИВИМ:

Ви клялись тоді, точно вижити,

Потім тихо плакати,

За Братів своїх, за Сестер своїх,

Їх не стерти вже…

Їх з сердець не вибити,

Їх не здути вітрами,

Їх не здути вітрами,

Їх не здути вітрами,

Їх не стерти вже: ні вогнем, ні снігом.

Повернись живим…

Повернись живим…

Повернись живим… живим…

Ті, кому клялись – віри сповнені,

Тільки повернись,

До дітей своїх, до Батьків своїх…

Їх сердець вогонь,

Гріє тихим полум‘ям,

І за вас молитвами,

І за вас молитвами,

І за вас молитвами,

Богу мерехтить.

Повернись живим…

Повернись живим…

Повернись живим… живим.

Повернись живим…

Повернись живим…

Повернись живим… живим.

До теми: Ірина Білик презентувала свою нову пісню "Мало" – це зізнання у коханні