Dorofeeva записала чуттєву пісню та кліп про стосунки на відстані "Вотсап"

Співачка Надя Дорофєєва, вона ж Dorofeeva, презентувала слухачам свою нову пісню "Вотсап" та кліп на неї. У музичній роботі мова йде про почуття, які переживає людина у стосунках на відстані. Слухайте музичну прем'єру!

Прем'єра пісні "вотсап" від виконавиці DOROFEEVA відбулася 27 січня 2023 року на YouTube. За кілька годин ця пісня вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.

І ще: Повернись живим – гурт "Без обмежень" випустив щемливий кліп про наших захисників

Алло! Чуєш мене?! Я – голос на тому кінці слухавки, відповіді якого ти так чекаєш. Я відчуваю, як тобі важко зараз, скільки розпачу та суму всередині… Не тримай це в собі. Дай вихід емоціям. Кричи, плач, танцюй, співай, твори – роби те, що любиш, переживай так, як можеш. Стане легше дихати. І знай, що я поруч. Обіймаю", – зазначає співачка у коментарі до прем'єри.

Слухати пісню DOROFEEVA – вотсап:

Слова пісні DOROFEEVA – вотсап:

Привіт

Тільки не в губи

Бо одразу ридати я буду

А люди

Налякані люди

Наче забуті споруди

Обійми мене міцно-міцно

Тримай мене тисни-тисни

Чи є моє місто-місто

Чи воно ще моє

Вона його питала і плакала

Вона була до смерті налякана

Вона його просила

Хоч іноді дзвони мені

Дзвоні мені

Фейстайм

Алло

Вотсап

Алло

Омила телефон сльозами

Як дощами скло

Сигнал

Алло

Вотсап

Алло

Скоріше повертайся любий під моє крило

Фейстайм

Алло

Вотсап

Алло

Омила телефон сльозами

Як дощами скло

Сигнал

Алло

Вотсап

Алло

Скоріше повертайся любий під моє крило

Стривай

Ти в пекло чи в рай

Хоча все одно я з тобою

Тримай за руку мене

І не відпускай

Без тебе не в кайф

Без тебе так пусто-пусто

Що з мене вже досить-досить

Чому так непросто-просто

Чи це назавжди

Вона його питала і плакала

Вона була до смерті налякана

Вона його просила

Хоч іноді дзвони мені

Дзвоні мені

Фейстайм

Алло

Вотсап

Алло

Омила телефон сльозами

Як дощами скло

Сигнал

Алло

Вотсап

Алло

Скоріше повертайся любий під моє крило

Фейстайм

Алло

Вотсап

Алло

Омила телефон сльозами

Як дощами скло

Сигнал

Алло

Вотсап

Алло

Скоріше повертайся любий під моє крило

Зрозумій що мій

Що назавжди

Зрозумій що мій

Що назавжди

Зрозумій що мій

Що назавжди

Назавжди

До теми: Співак YAKTAK записав кліп на пісню "Коли болить душа", яка зворушить кожного українця