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Співак GREMO презентував новий сингл та відеороботу "До Перемоги"
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В межах дебютного альбому "American Ukrainian" GREMO поділився зі слухачами новою роботою – "До Перемоги". Слухайте музичну прем'єру!
Назва говорить сама за себе. Це однойменна пісня присвячена перемозі українського народу у війні з окупантами, саме ця композиція, на думку артиста, повинна наблизити Україну до Перемоги ще більше. Творчість виконавця націлена на підняття українського духу.
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Моя душа болить коли я бачу всю цю несправедливість щодо українців. Країна агресор рф нищить все – людей, тварин, знищує будівлі, але якщо будівлю можна відновити, то повернути життя неможливо. І від цього болить серце у кожного. Але я вірю що добро все одно переможе, інакше бути не може! І в той самий час я бачу, як люди підтримують один одного. Вони не втрачають віру та мрію в Перемогу. Це дуже круто, що люди гуртуються. Добре, що ми всі разом, і ми робимо все задля нашої спільної перемоги", – коментує співак.
Зйомки кліпу проходили у Києві на студії. Режисер Савчак Ярослав за основу взяв переможні для нашої країни події. У відео висвітлюються емоційні кадри для України на всіх напрямках життєдіяльності: спортивні досягнення на світовому рівні, музичні перемоги, успіхи на політичній арені, перемога на військовому напрямку (звільнення українських територій від окупантів).
Мета цією відеороботи показати всьому світу, що Україна незламна, непереможна, що вона вистояла і буде боротися далі! Я, і вся Чиказька діаспора як допомагала, так і буде допомагати надалі українському народу. Я вірю, що перемога буде за Україною!", – ділиться думками артист.
Це пісня маніфест, яка закликає не здаватися українців та весь світ боротися з агресором. Головне не здаватися та йти разом До Перемоги.
Я вірю, що цей день настане і дуже швидко. Весь світ чекає Перемоги. На Новий рік ми загадали одне бажання на всіх, щоб всі війни у світі закінчилися, та щоб зло у вигляді путіна зникло з цього світу", – говорить виконавець.
Слухати пісню GREMO – До перемоги:
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