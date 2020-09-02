Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Співачку Ріту Ору упіймали на зловживанні фотошопом (фото, відео)

  • 22
Співачку Ріту Ору упіймали на зловживанні фотошопом (фото, відео) - фото 1

Популярна співачка Ріта Ора має далеку від модельної фігуру і з радістю це демонструє. Але навіть ця розкішна білявка інколи використовує фоторедактори, щоб приховати недоліки.

22-річна американська телезірка, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись різними проєктами, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 157 мільйонів підписників. І поки фанати засипають її компліментами, то уважні користувачі з акаунту celebface виявили сліди фоторедакторів. Саме на цій сторінці часто з'являються фото зірок до і після, а також зблизька.

І ще: Ідеал жінки: архівне фото юної Моніки Беллуччі підкорює серця

28-річна англійська поп-співачка Ріта Ора встигає займатись не лише власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за нею стежать понад 16 млн підписників, адже вона майже щодня ділиться карами з усього, що трапляється у її житті. І поки фанати засипають її компліментами, то уважні користувачі помічають, що білявка також полюбляє фоторедактори.

Саме на сторінці celebface, яка регулярно висвітлює зловживання фотошопом серед зірок, з'явився допис із кадрами у стилі "Інстаграм і реальність".

Гортайте галерею:

Читайте також: Даша Астаф'єва засвітила пишний бюст у відвертому образі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Небанальна Туреччина: оренда авто, відпочинок в Памуккале та на Егейському морі
  • 29 серпня, 14:44
  • 1424
ТЕСТ до 1 вересня: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!
  • 31 серпня, 11:20
  • 5608
Чоловічі сорочки: модні моделі для стильних образів на кожен день
  • 30 серпня, 20:22
  • 187
Загрузка...
Новини