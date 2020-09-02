Співачку Ріту Ору упіймали на зловживанні фотошопом (фото, відео)

Популярна співачка Ріта Ора має далеку від модельної фігуру і з радістю це демонструє. Але навіть ця розкішна білявка інколи використовує фоторедактори, щоб приховати недоліки.

22-річна американська телезірка, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись різними проєктами, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 157 мільйонів підписників. І поки фанати засипають її компліментами, то уважні користувачі з акаунту celebface виявили сліди фоторедакторів. Саме на цій сторінці часто з'являються фото зірок до і після, а також зблизька.

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28-річна англійська поп-співачка Ріта Ора встигає займатись не лише власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за нею стежать понад 16 млн підписників, адже вона майже щодня ділиться карами з усього, що трапляється у її житті. І поки фанати засипають її компліментами, то уважні користувачі помічають, що білявка також полюбляє фоторедактори.

Саме на сторінці celebface, яка регулярно висвітлює зловживання фотошопом серед зірок, з'явився допис із кадрами у стилі "Інстаграм і реальність".

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