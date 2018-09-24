Співачку Rihanna призначили послом Барбадосу

Співачка Rihanna призначена Надзвичайним і Повноважним Послом Барбадосу, звідки вона родом.

Виконавиця буде займатися питаннями освіти, туризму та інвестицій.

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За словами співачки, вона пишається тим, що відзначена таким почесним титулу, і давно чекала можливості "переосмислити Барбадос".

Кожен мешканець Барбадосу відіграє важливу роль в цьому загальному зусиллі, і я готова взяти на себе таку відповідальність, – говорить Rihanna.

Rihanna стане послом Барбадосу

Міа Амор Моттлі, прем'єр-міністр Барбадосу, зазначила творчу діяльність співачки і її вміння вести бізнес.

"Rihanna дуже любить свою країну, що відбивається в її благодійності, особливо у сферах охорони здоров'я та освіти. Її патріотизм проявляється в тому, що вона продовжує ставитися до Барбадосу як до свого рідного дому", – додала Моттлі.

Нагадаємо, Rihanna вже давно зарекомендувала себе як філантроп. Торік Гарвардський університет назвав її гуманістом року за роботу Фонду Клари і Лайонела (імені бабусі і дідусі співачки) і сприяння утворенню в різних частинах світу. З 2016 року вона є послом Глобального партнерства у галузі освіти. Раніше вона обговорювала питання поліпшення глобальної освіти з президентом Франції Еммануелем Макрона і змогла зібрати 2 мільярди доларів для благодійного фонду.

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