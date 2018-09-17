Rihanna хоче запустити власну лінійку меблів

Співачка Rihanna, яка представила днями колекцію спідньої білизни Savage x Fenty, розповіла, що хотіла б запустити ще одну власну лінійку, цього разу меблеву.

Про це вона заявила на щорічному Діамантовому балу, який відбувся 14 вересня в Нью-Йорку.

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За словами Рі, вона давно мріє зайнятися дизайном меблів, але це вимагає багато часу, якого у неї зараз немає. Співачка працює над новим альбомом і хоче повністю присвятити себе музиці. Що, втім, не виключає того, що в майбутньому вона може повернутися до ідеї створення лінійки меблів.

"Якщо у мене на день заплановано хоча б щось одне, цей день втрачений для написання [пісень]. Я зрозуміла, що мені необхідно повністю зосередитися [на музиці], щоб нічого не відволікало. Тоді я сідаю і пишу. Так буде після 30 вересня. Я зникну і буду писати", – пояснює Рі.

Але наразі вона буде займатися записом нових альбомів

Нагадаємо, раніше видання Metro писало про те, що співачка готує відразу два нових релізи.

"Вона зараз записує два альбоми – в одному з них будуть пісні для чартів, а в іншому – експериментальні треки. Ймовірно, це буде подвійний реліз, – розповідав анонімне джерело. – Rihanna розуміє, що у неї не було жодного великого хіта з часів треку Umbrella [2007], новий поп-альбом повинен це виправити".

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