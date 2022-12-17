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Співачка YATSUTA презентує пікантну пісню "Щекавиця"

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Співачка YATSUTA презентує пікантну пісню "Щекавиця" - фото 1

Співачка YATSUTA презентує однойменну пісню "Щекавиця". Трек якраз про це – про талант українців, за будь-яких умов не втрачати оптимізм і віру у Перемогу. Слухайте музичну прем'єру артистки!

Те, що українці – незламна нація, не виникає жодних сумнівів! І навіть у найтемніші часи наш народ вміє знайти промінь світла та гумору серед мороку: прогнозують захід військ з Білорусі – нарубаємо їх на картопляні чипси, лякають кадирівцями – підсунемо їм овець, а влупить ядерка – зустрічаємося на Щекавиці зі всім відомою метою.

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Мені захотілося підняти настрій всім і заспівати про це. Наша нація незламна. Що доводять щохвилини наші воїни на фронті та й кожен, хто в тилу. Поміж іншим, ми не втрачаємо свій запальний гумор. Це дуже важливо. Українці вірять у краще, не дивлячись нінащо. І навіть коли нам погрожують стерти з лиця наш світ – ми все одно знаємо як реагувати та не здаємося", – пояснює YATSUTA свій вибір теми пісні.

"Щекавиця" – музичний експеримент для артистки. Адже у репертуарі співачки здебільшого романтично-танцювальні композиції. Та таку "пробу пера" YATSUTA у жанрі гумору та сатири вже оцінили користувачі соцмереж. У Тік-Ток трек знаходиться у трендах.

Я зрозуміла, що "Щекавиця" має сподобатися українцям. Пісня актуальна, молодіжна, весела та відривна. Як би нас не лякали ми все одно стоїмо на своєму. Я вірю, що у 2023-му Україна переможе і все у нас обов'язково буде добре. А поки – тримаємося, не здаємося, віримо у ЗСУ і не втрачаємо почуття гумору, бо без цього ніяк", – наголошує артистка.

Пісню "Щекавиця" YATSUTA написала вже традиційною творчою командою у складі з Дмитром Сисоєвим, Віталієм Цимбалом і Євгеном Запотєєвим.

Слухати пісню YATSUTA – ЩЕКАВИЦЯ:

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