Анна Буткевич представила трек "Засипала" та кліп, який відгукнеться кожному українцю

Пісня "Засипала" була створена ще до повномасштабного вторгнення, її презентації мала бути зовсім іншою, але тепер вона отримала інший посил та зміст. Слухайте музичну прем'єру!

Для українців зима тримає вже майже 10 місяців – лютий не закінчується… Ми намагаємось проживати нормальне життя: працювати, допомагати, будувати наше майбутнє. Але кожну хвилину пам'ятаємо, що у країні йде війна.

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Відео знімали в Києві після одного з найбільших обстрілів в листопаді. Зйомки були майже зірвані, світла немає, зв'язок нестабільний. Але наші люди завжди знайдуть вихід, навіть в найскладніших ситуаціях.

Сьогодні кожний українець проживає особливе життя та створює історію. Наша незламність, наша сила та відважність дивує весь світ. Ми стали неймовірно сильними. Це пісня для тих, хто кожен день на танках, машинах та пішки нищить окупантів. Бажання лише одне, щоб скоріше вас #Засипала лавина обіймів близьких та рідних, а не бомби та ракети", – поділилась Анна Буткевич.

За задумом режисера Костянтина Гордієнка, в кліпі з'являться присутність чоловіка – як символ опори для кожної жінки. А в кульмінаційний момент ми бачимо проєкцію, яка складається з реальних військових кадрів сучасної України, які відгукуються у серці кожного українця.

Слухати пісню Анна Буткевич – Засипала:

Слова пісні Анна Буткевич – Засипала:

ти мої очі цілував щоночі

міцно так

океанами танули

воду ковтали

досвіта п'яними

тепер скажи, не мовчи

найдорожчим очам

дарма, що мокрими хмарами

водами талими

вкрилися р'яно так

я не сама, мама

не сама, мама

я сильна

але щось зима

засипала

засипала

я не сама, мама

не сама, мама

я сильна

але щось зима

засипала

засипала

ти мої очі цілував і хочу

ще, пробач

одинокі чи парами

руки чіпали ми

щастя шукали ми

тепер скажи не мовчи

найдорожчим очам

дарма що мокрими хмарами

водами талими

вкрилися р'яно так

я не сама, мама

не сама, мама

я сильна

але щось зима

Засипала

Засипала

я не сама, мама

не сама, мама

я сильна

але щось зима

Засипала

Засипала

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