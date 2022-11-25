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"Москва б уже згоріла": Mashukovsky презентував нову пісню "Дівчина-гармата"

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"Москва б уже згоріла": Mashukovsky презентував нову пісню "Дівчина-гармата" - фото 1

Блогер Олег Машуковський записав новий трек під назвою "Дівчина-гармата", в якому заспівав про українських панянок. Артист каже, що зараз, у потоці воєнних подій, чоловікам залишається мало часу для того, щоб нагадувати жінкам які вони прекрасні. Слухайте запальну музичну прем'єру!

Композицію для артиста написала авторка Настя Ляшенко, як і першу його пісню "Нас не подолати". Артист упевнений, що "Дівчина-гармата" – це та пісня, де кожна жінка впізнає себе і це їй додасть настрою та сил.

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Захотілося їх похвалити та підтримати, показати що українські дівчата – класні. Так і народилася пісня", – наголошує Машуковський.

Артист з командою знали відеороботу на пісню. За усіма прогнозами це буде – "бомба-гармата", бо до зйомок запросили надзвичайно колоритних і різнотипажних жінок. Серед них – володарка номінації "Найбільші жіночі натуральні груди України" Міла Кузнєцова та виконавиця хіта "Ванька-Встанька" Маша Кондратенко.

Попри те, що наші україночки всі абсолютно різні: хтось з пишними формами, хтось без цього, хтось з блакитними очима, хтось з карими, хтось з довгим волоссям, а хтось з коротким... та всі українські жінки\дівчата надзвичайно сильні, незалежні та красиві. Гріх про це не заспівати", – ділиться Олег Машуковський.

У плейлистах слухачів пісня теж прагне посісти почесне місце. Бо вона про надзвичайних українських дівчат. Чого варта тільки ця фраза, що одразу ж запам'ятовується та наспівується: "Дівчина-гармата поглядом убила, якби тобою стріляли – москва б уже згоріла..!"

Слухати пісню MASHUKOVSKY – ГАРМАТА:

Слова пісні MASHUKOVSKY – ГАРМАТА:

Айайай дівчина-гармата
Айайай поглядом убила
Айайай як би тобой стріляли
Ойойой Москва уже б згоріла

Айайай дівчина-гармата
Айайай на перший погляд мила
Але якби тоьой стріляли
Ойойой Москва б уже згоріла

Це не дівчина а небезпека
Вона тебе відправить в пекло
Якщо щось піде не так

В її руках і городець і лелека
Заради неї ти в борги і в іпотеку
І здається в тебе вже поїхав дах

Айайай дівчина-гармата
Айайай поглядом убила
Айайай а потім вийшла з чата
Ойойой моє серце розбила

Айайай дівчина-гармата
Айайай на перший погляд мила
Але якби тоьой стріляли
Ойойой Москва б уже згоріла

Вона красива і в туфлях і в кросах
І навіть коли мізки виносить
А я її ніколи нікому не зможу відати

Вона зупинить коня на скаку
Стрибне в палаючу хату
І скажи мені як таку не покохати

Айайай дівчина-гармата
Айайай поглядом убила
Айайай як би тобой стріляли
Ойойой Москва уже б згоріла

Айайай дівчина-гармата
Айайай на перший погляд мила
Але якби тоьой стріляли
Ойойой Москва б уже згоріла

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