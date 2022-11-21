Співачка YAROSA BURNOS у новому кліпі "Шо ти" розповіла свою історію про роман із танцями

Новий сингл "Що ти" – це мікс західної танцювальної музики, східних мотивів та солодкої української мови. У пісні співачка ділиться своєю історією про танець, як мову тіла між людьми. Слухайте ритмічну прем'єру!

Співачка YAROSA BURNOS презентує відеороботу на музичну композицію "Що ти".

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Відверто зізнаюся, не знаю, що я більше люблю – співати чи танцювати. Моя творчість відродилася лише тоді, коли я поєднала ці лінії мистецтв в єдиному напрямку", – говорить співачка.

У відеокліпі на даний сингл можна спостерігати, як танцювальний ритм проявляє в кожному справжні почуття, інстинкти та бажання. Ми спостерігаємо за грацією флірту в танці, за пристрастю на танцмайданчику та дикою свободою тіла.

Для мене танець – це терапія, це можливість змінювати реальність. В найскладніші для мене часи саме танці допомагали мені швидше повернути баланс психічно-емоційного стану. Рухаючись ми змінюємо гормональну систему в організмі, відчуваючи ритм через аудіальний сенсор сприйняття впливаємо на нейронну роботу мозку, тримаючи темп, балансуємо дихання, і цим самим регулюємо роботу нервової системи… Тому коли мені кажуть, що зараз не час для танців, я вважаю, що саме час", – ділиться YAROSA BURNOS.

Режисером кліпу стала сама співачка.

Я не боюсь експериментувати. Не боюсь братися за абсолютно нові сфери діяльності. Хоча страх відповідальності перед командою був. Режисура – це не мій профіль, але у мене було бажання передати візуально ті образи, що відчуваю саме я слухаючи цю пісню. Що ж, можу лише сказати: там де твій страх – там твій ресурс. А коли інтуїтивно дозволяєш собі робити те, що щиро хочеш, то знаходиш свою силу, знаходиш справжнього себе", – зазначає співачка.

Слухати пісню Yarosa Burnos – Що ти:

Слова пісні Yarosa Burnos – Що ти:

Відчуваю на собі погляд вовка

Та

Грає полум'ям сукня шовкова

Ці думки злочинні без принципів

І ми точно в танці перейдемо на ти

Бо це як бої без правил, розминаю пальці

Та між нами іскра і вібрації

І вже неважливо що там буде вранці

Так почнуться танці

Бридж

Ууу лалала

Так почнуться танці

Ууу лалала

Приспів:

Як танцюю навпроти,

танцюю, а що ти?

Рухаю так сідницями так спокусливо

Це годиться нам

Лалала

що ти? Як танцюю навпроти

Рухаєш так сідницями так спокусливо

Це годиться нам

Лалала

Так почнуться танці

Ууу лалала

Так почнуться танці

Ууу лалала

2.

Підсипаю спецій в соус почуттів

Запалає серце, бо ти так хотів

Щоби ритми тягнули у дикий грув

І мені до смаку, залітаю в гру

Куди заведуть небезпечні тропи нас

Знаю я лише, що минає швидко час

накрило і ми майже тут коханці

Так почнуться танці

Бридж

Ууу лалала

Так почнуться танці

Ууу лалала

Приспів:

Як танцюю навпроти,

танцюю, а що ти?

Рухаю так сідницями так спокусливо

Це годиться нам

Лалала

що ти? Як танцюю навпроти

Рухаєш так

сідницями так спокусливо

Це годиться нам

Лалала

Так почнуться танці

Ууу лалала

Так почнуться танці

Ууу лалала

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