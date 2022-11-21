На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Співачка YAROSA BURNOS у новому кліпі "Шо ти" розповіла свою історію про роман із танцями
-
- 37
Новий сингл "Що ти" – це мікс західної танцювальної музики, східних мотивів та солодкої української мови. У пісні співачка ділиться своєю історією про танець, як мову тіла між людьми. Слухайте ритмічну прем'єру!
Співачка YAROSA BURNOS презентує відеороботу на музичну композицію "Що ти".
І ще: Нацвідбір на Євробачення 2023: оголошені учасники конкурсу в Україні
Відверто зізнаюся, не знаю, що я більше люблю – співати чи танцювати. Моя творчість відродилася лише тоді, коли я поєднала ці лінії мистецтв в єдиному напрямку", – говорить співачка.
У відеокліпі на даний сингл можна спостерігати, як танцювальний ритм проявляє в кожному справжні почуття, інстинкти та бажання. Ми спостерігаємо за грацією флірту в танці, за пристрастю на танцмайданчику та дикою свободою тіла.
Для мене танець – це терапія, це можливість змінювати реальність. В найскладніші для мене часи саме танці допомагали мені швидше повернути баланс психічно-емоційного стану. Рухаючись ми змінюємо гормональну систему в організмі, відчуваючи ритм через аудіальний сенсор сприйняття впливаємо на нейронну роботу мозку, тримаючи темп, балансуємо дихання, і цим самим регулюємо роботу нервової системи… Тому коли мені кажуть, що зараз не час для танців, я вважаю, що саме час", – ділиться YAROSA BURNOS.
Режисером кліпу стала сама співачка.
Я не боюсь експериментувати. Не боюсь братися за абсолютно нові сфери діяльності. Хоча страх відповідальності перед командою був. Режисура – це не мій профіль, але у мене було бажання передати візуально ті образи, що відчуваю саме я слухаючи цю пісню. Що ж, можу лише сказати: там де твій страх – там твій ресурс. А коли інтуїтивно дозволяєш собі робити те, що щиро хочеш, то знаходиш свою силу, знаходиш справжнього себе", – зазначає співачка.
Слухати пісню Yarosa Burnos – Що ти:
Слова пісні Yarosa Burnos – Що ти:
Відчуваю на собі погляд вовка
Та
Грає полум'ям сукня шовкова
Ці думки злочинні без принципів
І ми точно в танці перейдемо на ти
Бо це як бої без правил, розминаю пальці
Та між нами іскра і вібрації
І вже неважливо що там буде вранці
Так почнуться танці
Бридж
Ууу лалала
Так почнуться танці
Ууу лалала
Приспів:
Як танцюю навпроти,
танцюю, а що ти?
Рухаю так сідницями так спокусливо
Це годиться нам
Лалала
що ти? Як танцюю навпроти
Рухаєш так сідницями так спокусливо
Це годиться нам
Лалала
Так почнуться танці
Ууу лалала
Так почнуться танці
Ууу лалала
2.
Підсипаю спецій в соус почуттів
Запалає серце, бо ти так хотів
Щоби ритми тягнули у дикий грув
І мені до смаку, залітаю в гру
Куди заведуть небезпечні тропи нас
Знаю я лише, що минає швидко час
накрило і ми майже тут коханці
Так почнуться танці
Бридж
Ууу лалала
Так почнуться танці
Ууу лалала
Приспів:
Як танцюю навпроти,
танцюю, а що ти?
Рухаю так сідницями так спокусливо
Це годиться нам
Лалала
що ти? Як танцюю навпроти
Рухаєш так
сідницями так спокусливо
Це годиться нам
Лалала
Так почнуться танці
Ууу лалала
Так почнуться танці
Ууу лалала
До теми: Скуштуй моїх сліз: Alyona Alyona та Jerry Heil заспівали польською з репером Trill Pem
- 21 листопада
-
20:294 поради для тих, хто хоче почати займатися йогою
-
19:32Чому не варто викидати використані чайні пакетики: 5 лайфхаків
-
18:29Гурт MOLODI презентує чуттєву пісню "Біль" про Маріуполь
-
17:32Погода на 22 листопада: синоптик розповіла, який вид опадів покине Україну
-
16:29Володимир Ярославський поділився рецептом корисного печива за 15 хвилин
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:3422 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:32Ось, які сезонні овочі та фрукти потрібно їсти у грудні 2022
-
13:28Українська співачка YAGODA заспівала про українське сонце над Херсоном
-
12:31Співачка YAROSA BURNOS у новому кліпі "Шо ти" розповіла свою історію про роман із танцями
-
11:33Ліза Глінська розповіла, як приготувати дріжджові булочки із шоколадом чи родзинками
-
10:31Як захистити лобове скло від обледеніння: актуальний лайфхак для водіїв
-
09:30Знайшли у клітці зі зруйнованим дахом: як ведмедя Бахмута рятували від війни
-
08:27День ангела Михайла 2022: значення імені та характер його власників
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 20 листопада
-
21:5021 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Спокуслива Меган Фокс похизувалась фігурою у прозорій сукні – 18+
-
19:47Привітання з Днем ангела Михайла 2022: найкращі вітання на іменини
-
18:51Маск відновив профіль Трампа у Twitter: як відреагував експрезидент США
-
17:49Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:53На що здатна дитяча фантазія: матуся підкорила мережу діалогом з донькою
-
15:54"Я був таким же": Михайло з Бахмута про те, чому українці відмовляються від евакуації
-
14:50Погода в Україні 21 листопада: прогноз на Михайла по містах
-
13:54Сходи, від яких холоне кров у житлах: у мережі показали найепічніші фото
-
12:49Сніданок за 10 хвилин: як приготувати смачний омлет, якщо вдома немає яєць і молока
- 21 листопада
-
18:29Гурт MOLODI презентує чуттєву пісню "Біль" про Маріуполь
-
13:28Українська співачка YAGODA заспівала про українське сонце над Херсоном
-
09:30Знайшли у клітці зі зруйнованим дахом: як ведмедя Бахмута рятували від війни
- 20 листопада
-
15:54"Я був таким же": Михайло з Бахмута про те, чому українці відмовляються від евакуації
-
11:49Гороскоп на 20 листопада: яким знакам Зодіаку стане у пригоді почуття гумору
- 19 листопада
-
12:50Чи експортує Україна електроенергію до ЄС: відповідь Укренерго
- 18 листопада
-
17:50Повне вимкнення світла в Україні: в Укренерго попередили про новий фейк
-
12:50Саундтрек нашого сьогодення: слухайте пісню "Козацькому роду" від Jerry Heil
- 17 листопада
-
18:33Де в Україні найсерйозніші проблеми зі зв'язком: список областей
-
11:33Нацвідбір на Євробачення 2023: оголошені учасники конкурсу в Україні
- 16 листопада
-
17:02Воєнний стан в Україні знову продовжили: доки триватиме
-
12:50Як правильно вмикати прилади після відновлення електропостачання: важливі поради
- 15 листопада
-
15:49"Трапилось найгірше": Джим Керрі та канадські зірки епічно відреагували на санкції росії
-
11:51Гороскоп на 15 листопада: для яких знаків Зодіаку сьогодні не існуватиме проблем
- 14 листопада
-
19:50Який обігрівач вибрати на зиму: всі переваги та недоліки
-
15:34Kalush Orchestra заспівали на MTV EMAs 2022: дивіться відео виступу
-
11:52Гороскоп на 14 листопада: які знаки Зодіаку сьогодні отримають нові можливості
- 13 листопада
-
19:30"Я двічі втратила свій дім": історія переселенки, яка втекла з окупації
-
14:30Учасник "Голосу Країни" Віктор Кирилов презентував ліричну пісню "Дощі"
-
10:35Як смачно запекти грушу: швидкий рецепт з сиром
- 12 листопада
-
18:28"Щоб вижити, продали машину": історія Анни, яка була 3 тижні в черзі на виїзд з Херсону
-
14:32Інтерв'ю з GREMO: про благодійні концерти у США та прапор, який продали за 69 тис. доларів
-
10:28Херсон повернувся додому: реакції мережі та українських бізнесів на деокупацію
- 11 листопада
-
18:28Пивоваров і NK показали красу природу і дух свободи у пісні "Там у тополі" на вірші Тичини
-
14:34Інтерв'ю з SOWA: про музику не поза політикою, благодійні концерти та акцію для дітей