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Співачка Тіна Кароль пройшла курс військового вишколу з ветеранами "Азову"

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Тіна Кароль - фото 1
Тіна Кароль / instagram

Українська виконавиця Тіна Кароль стала учасницею курсу з військової підготовки для цивільних. У мережі вже з'явилися фото артистки у формі.

Співачка Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки "Резервіст" із ветеранами "Азову". Про це повідомили на сторінках Тіни Кароль та Резервіста у соцмережах.

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Артистка долучилася до тренінгу на полігоні: пройшла курс з тактичної медицини за протоколом ASM MARCH, поводження зі зброєю, практику зі стрільби, використання радіозв'язку, інженерної підготовки та бойового злагодження.

Ми намагаємося розвиватись від курсу до курсу разом з вами, та відчуваючи довіру зі сторони медійних осіб, ми ще більш сповнюємося натхненням, – зазначила команда "Резервіст".

Автори курсу військової підготовки для цивільних reservist зазначають, що головним інструктором у них є Віталій "Бойко" – ветеран "Азову" та боєць 3 ОШБр, який у боях за Київщину втратив ногу. Його спеціальність – гранатометник.

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Джерело: RESERVIST
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