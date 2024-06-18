"Мені потрібна тиша": захисниця Маріуполя "Пташка" припиняє співпрацю з 59-ою ОМПБр

Захисниця Маріуполя Катерина Поліщук "Пташка" оголосила про припинення служби у 59 ОМПБр. Наразі військовослужбовиця потребує тиші.

Про це військовослужбовиця повідомила у Instagram.

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Пташка зазначила, що через низку непоборних обставин та подій вона змушена припинити співпрацю з 59-ю ОМПБр та свою службу в цій бригаді.

Одна з найважливіших новин (та переваг для мене, як добровольця старого зразка) через ряд непоборних обставин та подій, я змушена припинити співпрацю з 59 ОМПБр та свою службу в цій бригаді. З подякою та повагою прощаюсь з цими чудовими людьми. Та поки перебуваю в ізоляції. Багато контенту від мене не буде. Буде щось від душі. Мені так треба. Розраховую на ваше розуміння, – йдеться у дописі.

Катерина подякувала підписникам за допомогу у зборах коштів для військових. За 9 місяців вдалося придбати 316 квадрокоптерів DJI Mavic, "які врятували десятки, а то і сотні життів". Пташці зараз потрібна тиша, однак вона повернеться.

Дякую за 14 місяців плідної роботи, нову військову професію, терпіння, розуміння і справжню любов, якої так бракувало мені, в яку я вже не вірила. Не тому, що я Пташка. А тому, що я – це я. Ви – найкраще, що могло статись зі мною у такий важкий період. Нехай це буде заслужена відпустка, самоізоляція чи як ви самі це назвете. Я повернусь незабаром. Але поки мені потрібна тиша, – додала вона.

Катерина Поліщук з травня 2022 року перебувала у полоні російських окупантів. 19 вересня разом із побратимами була повернута до України в рамках обміну. Дівчина родом з Тернопільщини.

На Азовсталі вона не лише рятувала життя бійців, але й підтримувала бойовий дух побратимів, співаючи патріотичні пісні у бомбосховищах заводу. У січні Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагородив дівчину нагрудним знаком “За сприяння війську”.

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