Неофіційний гімн України на Євро-2024: YAKTAK представив новий трек "Ми йдемо"

Український виконавець YAKTAK потішив прихильників новим треком "Ми йдемо". Ця пісня претендує на звання гімну України на Євро-2024.

Презентація композиції, яка є гімном єдності та боротьби, відбулася 17 червня. Ролик оприлюднили на YouTube.

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У композиції "Ми йдемо" виконавець співає про рішучість і силу людей, які об'єднуються заради спільної мети. Мова йде про досягнення перемог і повернення того, що належить їм по праву.

Трек розповідає про віру у найкраще майбутнє для нашого народу. Вона передає глибокі почуття братерства та підтримки. Своєю піснею YAKTAK вирішив закликати українців до об'єднання і нагадати про те, що разом можна подолати будь-які труднощі.

Ми створили трек, який має всі шанси стати офіційним гімном України на Євро-2024, або ж просто фанатською піснею, яку співатимуть наші вболівальники. Ця робота не лише про футбол. Вона й про те, що потрібно вставати і йти вперед. Вона частково про війну, про життя і, найголовніше, про силу українців, – прокоментував YAKTAK.

Ця пісня є потужним закликом до об'єднання і нагадуванням про те, що разом можна подолати будь-які труднощі та досягти поставлених цілей.

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