Не мала: "трушні гуцули" T.HUTSULS презентують пісню-протест

"Не мала" – четвертий сингл молодого колоритного гурту із прикарпатського міста Коломия T.HUTSULS. Кожна із їхніх пісень, а також відео до них, уже полюбилися меломанам. Тепер черга вибухової пісенної новинки від "правдивих гуцулів" завойовувати серця слухачів. Слухайте музичну прем'єру!

"Не мала" – пісня-протест молодої дівчини, яка відмовляється жити за умовностями та стереотипами суспільства. Вона прагне вільного вибору. Вона хоче бути собою. Протест, який оживає у новій пісні T.HUTSULS "Не мала", добре знайомий кожній дівчині-підлітку, яка не хоче, щоб інші диктували їй, як жити, і підлаштовували під свій життєвий шлях. Від імені мільйонів таких "не малих" драйвовий гурт із Коломиї висловлює у пісні супротив суспільству, яке впливає на тебе, твій настрій, рішучість і навіть мрії.

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Мої батьки завжди підтримували мене в моїх мріях та починаннях. І акцентували на тому, що все у житті можливо. Головне – прагнути цього по-справжньому і знати, що це те, чого ти дійсно хочеш. Так і наша "Не мала" – вона не намагається справити враження на інших, виділяючись своєю експресивністю. Вона точно знає, хто вона, любить себе справжню, насолоджується тим, що має, і проживає власну історію, яку творить сама", – каже вокалістка T.HUTSULS, авторка слів та музики синглу "Не мала" Алекса Цимбал.

Треком "Не мала" T.HUTSULS хочуть зламати стереотипи й дещо відійти від традиційності. І вже звично для своєї музичної творчості – показати, що гуцульська культура вибухова, доволі неочікувана у своїх проявах і може бути різнобічною. Це одна зі сторінок індивідуальності T.HUTSULS, їхня особливість.

Слухати пісню T.HUTSULS – Не мала:

Слова пісні T.HUTSULS – Не мала:

Чується голос далечко,

Злі язики у містечку.

Як же набридли, благаю,

Ваших порад не питаю.

Радили разом не бути,

Ой, ще зарано, - забудь ти.

Втома у грудях підкотила,

Кажу ж, порад не просила.

Ой, спину вирівняй,

Колір не міняй,

Другий раз мовчи,

Слова не кажи,

Ти же дівчина,

Недосвідчена, я…

Приспів:

Не мала!

Вже зросла!

Це не гра!

Я сама оберу,

Посміхнусь чи пройду,

Відповім на дзвінок чи змовчу.

Сама оберу,

Посміхнусь чи пройду…

Мама мені говорила:

«Будь же скромніша, дитина.

Мало-помалу відстануть,

Пальцями тикать не стануть».

Прошу, судити не треба,

Не така сильна потреба.

Своє життя проживайте,

Інших людей не чіпайте.

Приспів.

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