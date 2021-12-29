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Співачка SOWA подарувала нове звучання колядці Тиха ніч

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SOWA представила свою версію колядки Тиха ніч - фото 1
SOWA представила свою версію колядки Тиха ніч

Напередодні свят виконавці тішать нас переосмисленням популярних як в Україні, так й у всьому світі пісень. Цього разу пропонуємо вам послухати нове звучання колядки "Тиха ніч". Над ним плідно попрацювала талановита співачка SOWA.

Авторське бачення колядки "Тиха ніч" SOWA представила ще 24 грудня, у католицький Святвечір. Але це не заважає нам слухати цю композицію протягом усіх новорічних і різдвяних свят!

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Як розповідає SOWA, у неї є традиція кожного року на зимові святкування презентувати слухачам колядки. Минулого року співачка запрем'єрила пісню разом з українським ді-джеєм, а цього року – колядку "Тиха ніч". Для SOWA "Тиха ніч" – особлива колядка, тому вона вирішила її записати у затишній домашній атмосфері.

Виконавиця має домашню невелику музичну студію, куди вона запросила свою команду та музикантів для роботи над колядкою.

Виконати колядку "Тиха ніч" – моє давнє бажання, яке цього року здійснилось. Ця колядка – як теплий спогад з дитинства, про зимові свята, коли збирається вся родина, співає пісні та згадує про щасливі моменти, – каже вона.

SOWA – Тиха ніч, слухайте оновлену версію популярної колядки:

Колядка "Тиха ніч" також подобається співачці тому, що вона вірить у те, що справжні дива відбуваються саме у святу ніч: коли всі засинають, навколо нас вирує магія.

"З моїми музикантами, у цю різдвяну пісню, ми додали нову музичну авторську частинку, яка зробила колядку ще душевнішою", – додала SOWA.

Доповненням стало mood-відео на колядку "Тиха ніч". Його режисером став Ярослав Савчак. Слухайте колядку та діліться нею зі своїми друзями та рідними. Веселих свят!

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