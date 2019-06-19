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Співачка Санта Дімопулос показала перші "вагітні" знімки

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Санта Дімопулос - фото 1
Санта Дімопулос / instagram

Колишня учасниця групи ВІА Гра Санта Дімопулос опублікувала в мережі перші фото, що демонструють округлий животик. Знімки зірки при надії з'явилися на сторінці красуні в Instagram.

Артистка Санта Дімопулос довго приховувала своє становище, але напередодні поділилася першими знімками з округлим животиком. Зірка показала два знімки.

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На одному з них співачка стоїть боком з розстебнутими через живіт брюками, прикрившись білою сорочкою. Санта дивиться в камеру, тримаючи одну кисть на шиї. На другому знімку Дімопулос сидить у великому кріслі обіймаючи живіт і посміхаючись на камеру.

Співачка Санта Дімопулос показала перші 'вагітні' знімки - фото 335347
Співачка Санта Дімопулос показала перші 'вагітні' знімки - фото 335348

Нагадаємо, українська 32-річна співачка заміжня за бізнесменом Ігорем Кучеренком з 2015 року. У зірки є син від першого шлюбу з телеведучим Андрієм Джеджулою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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