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Настя Каменських засвітила розкішне декольте
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Настя Каменських – майстер провокаційних пікантних знімків, вона не соромиться демонструвати апетитні форми в мікро бікіні і оголюватися на камеру. Цього разу зірка показала гарячі фото з дівич-вечора.
У сексуальної української співачки Насті Каменських безліч спокусливих фото, якими красуня періодично ділиться з шанувальниками. Цікаво, що й чоловік артистки продюсер і репер Потап також не проти таких відвертостей – він сам охоче знімає свою дружину в пікантних позах.
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Тож не дивно, що навіть дівич-вечір у зірки вийшов по-справжньому гарячим, а кадрами зі свята Настя досі показує своїм підписникам. На свіжих знімках знаменитість позує в трендовому подовженому платті-піджаку білого кольору, яке прикрашене прозорим поясом, і з короною на голові.
На чорно-білому кадрі красуня відображена в номері фешенебельного київського готелю Hyatt Regency. Настя прийняла досить відверту позу, показавши довгі ніжки і апетитне декольте. На іншому фото співачка стоїть на терасі своїх розкішних апартаментів на останньому поверсі і, заплющивши очі, тримає двома руками коротку фату.
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