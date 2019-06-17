Настя Каменських засвітила розкішне декольте

Настя Каменських – майстер провокаційних пікантних знімків, вона не соромиться демонструвати апетитні форми в мікро бікіні і оголюватися на камеру. Цього разу зірка показала гарячі фото з дівич-вечора.

У сексуальної української співачки Насті Каменських безліч спокусливих фото, якими красуня періодично ділиться з шанувальниками. Цікаво, що й чоловік артистки продюсер і репер Потап також не проти таких відвертостей – він сам охоче знімає свою дружину в пікантних позах.

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Тож не дивно, що навіть дівич-вечір у зірки вийшов по-справжньому гарячим, а кадрами зі свята Настя досі показує своїм підписникам. На свіжих знімках знаменитість позує в трендовому подовженому платті-піджаку білого кольору, яке прикрашене прозорим поясом, і з короною на голові.

На чорно-білому кадрі красуня відображена в номері фешенебельного київського готелю Hyatt Regency. Настя прийняла досить відверту позу, показавши довгі ніжки і апетитне декольте. На іншому фото співачка стоїть на терасі своїх розкішних апартаментів на останньому поверсі і, заплющивши очі, тримає двома руками коротку фату.

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