Сергій і Сніжана Бабкіни назвали сина незвичним іменем

18 червня Сергій та Сніжана Бабкіни втретє стали батьками: у зіркового подружжя народився синочок! З'ясувалося, що ім'я малюка вони обрали ще до вагітності, коли воно наснилося матусі.

Як поділилася Сніжана Бабкіна, ім'я сина їй наснилося ще 4 роки тому. "Мені наснився сон, що я плаваю. Вода – дуже-дуже чиста і глибока. Нереальний спогад. Пливу, але не розумію, куди. З якого боку берег – не знаю. І раптом з дна починають підніматися бульбашки повітря. Здається, це якесь морське чудовисько, кит або скат. Я пильно дивлюся вниз, але глибина нереальна, дна зовсім не видно. Намагаюся поплисти, але не виходить, стою на місці. І тут виринає з води хлопчик, вже дорослий, років 8-9, такий весь білий-білий, і брови білі, і волосся, як ангел. А я і запитую: "Хто ти?" А він каже мені: "Я – твій". "Як тебе звати?" – питаю його. На що він мені відповідає: "Єлисей". Я прокинулася і сказала – у нас народиться син Єлисей", – зізналася дружина Сергія Бабкіна.

Сергій Бабкін з сином

Також Сніжана розповіла, що Сергій був присутній на пологах за власним бажанням і дуже її підтримував. "Він від самого початку мав намір народжувати зі мною. По-перше, я не змушувала і його запитувала. На що він відповідав: "А як по-іншому!" По-друге, вважаю, що це не тільки жіноча справа. Кожен чоловік повинен бути присутнім на пологах. Це дуже велика підтримка і допомога жінці", – наголосила зіркова матуся.

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