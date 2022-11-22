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Співачка SANSA випустила чуттєву композицію "Відчуй" про те, що кохання не має кордонів
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SANSA вирішила розповісти про справжні відчуття до людей через пісню. Кожна людина може увімкнути свої почуття, де б вона не була і зізнатися іншій, як сильно його любить. Слухайте музичну прем'єру!
Війна повністю змінила життя кожного українця. Та навіть вплинула на наші почуття до найрідніших людей. У пісні "Відчуй" SANSA відверто зізнається про те, що на якийсь час втратила емоції до близьких.
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Війна, обстріли, зникнення світла відсунули любов на задній план. Та співачка розуміє, що необхідно відновити почуття всередині себе. Показати рідним ту любов, яка сховалась у її душі. Адже саме любов допомагає нам вижити у найскладніші моменти нашого життя. І важливо постійно казати одне одному про те, що у тебе всередині.
Скільки зараз самотніх жінок, які б хотіли сказати багато слів своїй половинці. Моя пісня – це мої внутрішні відчуття. Я б хотіла цією композицією доторкнутися своїми почуттями до своєї близької людини. Доторкнутися до дитини, мами, чоловіка. І хотіла б їм сказати як же сильно я їх люблю. Тому що у цій паніці, у цій війні ми загубили почуття одне до одного. Але ніколи не можна забувати, що людиною керує кохання", – зазначає артистка.
SANSA підкреслює те, наскільки українці вміють віддано любити. І це стосується не лише близьких людей. Українці сильно люблять й рідну землю, країну, місто, дім. Кохання – це неймовірно велике почуття. І саме зараз люди відчувають його як ніколи. Відчувають до всього, що у них є. Кохання не має кордонів.
Я мала сказати своїм рідним і особливо чоловіку: "відчуй мене, цінуй мене за те, що я поруч з тобою. Тому що незважаючи ні на що я залишилась сильною. Я вірю в нас. Я дуже сильно тебе кохаю. Я з тобою назавжди". На якусь частинку часу я втратила ці емоції. Але я зрозуміла, що саме ці почуття мене рятують. Моє кохання. Я сильно кохаю, ніжно і чесно. Через цей текст я можу бути максимально відвертою з собою і з тим, кого я люблю", – ділиться співачка.
Слухати пісню SANSA – Відчуй:
Слова пісні SANSA – Відчуй:
Відчуй мене
Відчуй мене
Теплими руками
Торкаюсь тебе
Відчуваю щастя в середині себе
Цінуй мене
Цінуй мене
Я поряд ти знаеш
Лагідно
Лагідно в тобі до нестями
Це життя
Кохання немає кордонів
жива я
Руйнуючи себе до болю
Бо я просто люблю
так сильно люблю
безмежно тебе люблю
Всі помилки твої пробачаю
Знаєш як сильно бажаю
Я і ти
на завжди
рай на двох
На землі
Зрозумій
Ти потрібен мені
Це життя
Кохання немає кордонів
жива я
Руйнуючи себе до болю
Бо я просто люблю
так сильно люблю
безмежно тебе люблю
Це життя
Кохання немає кордонів
жива я
Руйнуючи себе до болю
Бо я просто люблю
так сильно люблю
безмежно тебе люблю
Відчуй мене
Теплими руками
Торкаюсь тебе
Відчуваю щастя в середині себе
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