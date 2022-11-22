Співачка SANSA випустила чуттєву композицію "Відчуй" про те, що кохання не має кордонів

SANSA вирішила розповісти про справжні відчуття до людей через пісню. Кожна людина може увімкнути свої почуття, де б вона не була і зізнатися іншій, як сильно його любить. Слухайте музичну прем'єру!

Війна повністю змінила життя кожного українця. Та навіть вплинула на наші почуття до найрідніших людей. У пісні "Відчуй" SANSA відверто зізнається про те, що на якийсь час втратила емоції до близьких.

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Війна, обстріли, зникнення світла відсунули любов на задній план. Та співачка розуміє, що необхідно відновити почуття всередині себе. Показати рідним ту любов, яка сховалась у її душі. Адже саме любов допомагає нам вижити у найскладніші моменти нашого життя. І важливо постійно казати одне одному про те, що у тебе всередині.

Скільки зараз самотніх жінок, які б хотіли сказати багато слів своїй половинці. Моя пісня – це мої внутрішні відчуття. Я б хотіла цією композицією доторкнутися своїми почуттями до своєї близької людини. Доторкнутися до дитини, мами, чоловіка. І хотіла б їм сказати як же сильно я їх люблю. Тому що у цій паніці, у цій війні ми загубили почуття одне до одного. Але ніколи не можна забувати, що людиною керує кохання", – зазначає артистка.

SANSA підкреслює те, наскільки українці вміють віддано любити. І це стосується не лише близьких людей. Українці сильно люблять й рідну землю, країну, місто, дім. Кохання – це неймовірно велике почуття. І саме зараз люди відчувають його як ніколи. Відчувають до всього, що у них є. Кохання не має кордонів.

Я мала сказати своїм рідним і особливо чоловіку: "відчуй мене, цінуй мене за те, що я поруч з тобою. Тому що незважаючи ні на що я залишилась сильною. Я вірю в нас. Я дуже сильно тебе кохаю. Я з тобою назавжди". На якусь частинку часу я втратила ці емоції. Але я зрозуміла, що саме ці почуття мене рятують. Моє кохання. Я сильно кохаю, ніжно і чесно. Через цей текст я можу бути максимально відвертою з собою і з тим, кого я люблю", – ділиться співачка.

Слухати пісню SANSA – Відчуй:

Слова пісні SANSA – Відчуй:

Відчуй мене

Відчуй мене

Теплими руками

Торкаюсь тебе

Відчуваю щастя в середині себе

Цінуй мене

Цінуй мене

Я поряд ти знаеш

Лагідно

Лагідно в тобі до нестями

Це життя

Кохання немає кордонів

жива я

Руйнуючи себе до болю

Бо я просто люблю

так сильно люблю

безмежно тебе люблю

Всі помилки твої пробачаю

Знаєш як сильно бажаю

Я і ти

на завжди

рай на двох

На землі

Зрозумій

Ти потрібен мені

Це життя

Кохання немає кордонів

жива я

Руйнуючи себе до болю

Бо я просто люблю

так сильно люблю

безмежно тебе люблю

Це життя

Кохання немає кордонів

жива я

Руйнуючи себе до болю

Бо я просто люблю

так сильно люблю

безмежно тебе люблю

Відчуй мене

Теплими руками

Торкаюсь тебе

Відчуваю щастя в середині себе

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