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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Співачка Ріта Ора вразила звабливим вбранням на концерті (18+)

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Ріта Ора на концерті у Філіппінах - фото 1
Ріта Ора на концерті у Філіппінах / @blairbbrown

Популярна виконавиця Ріта Ора не соромиться обирати найефектніші образи для своїх виступів, а недавній концерт на Філіппінах це лише підтвердив. Свою запальну музику дівчина підкреслила не менш спокусливим вбранням.

28-річна англійська співачка Ріта Ора підкорює не лише хіт-паради власними піснями, а й серця шанувальників своїм яскравим виглядом. Білявка не соромиться сексуальних образів та відвертих кадрів, тому не дивно, що за її профілем в соцмережі Instagram стежать понад 14 млн користувачів.

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Нещодавно Ріта поділилась фотозвітом з концерту у столиці Філіппін, для якого обрала червоне вбрання, яке підкреслило її апетитні форми. Тут спекотно!

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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