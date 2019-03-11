Співачка Ріта Ора вразила звабливим вбранням на концерті (18+)

Популярна виконавиця Ріта Ора не соромиться обирати найефектніші образи для своїх виступів, а недавній концерт на Філіппінах це лише підтвердив. Свою запальну музику дівчина підкреслила не менш спокусливим вбранням.

28-річна англійська співачка Ріта Ора підкорює не лише хіт-паради власними піснями, а й серця шанувальників своїм яскравим виглядом. Білявка не соромиться сексуальних образів та відвертих кадрів, тому не дивно, що за її профілем в соцмережі Instagram стежать понад 14 млн користувачів.

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Нещодавно Ріта поділилась фотозвітом з концерту у столиці Філіппін, для якого обрала червоне вбрання, яке підкреслило її апетитні форми. Тут спекотно!

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