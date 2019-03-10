Дівчина тижня: сексуальна головна героїня українського серіалу Катерина Ковальчук (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Катерина Ковальчук – спокуслива акторка, яка прикувала до себе увагу чоловіків після головної ролі в українському серіалі "Кріпосна".

Молода амбітна і приваблива Катерина Ковальчук закінчила інститут гуманітарної освіти за спеціальністю "Акторське мистецтво". Перший досвід в професії вона отримала на театральній сцені, зігравши Вайолет в постановці "Август: графство Осейдж" і побувала Баринею в "Хористці" Антона Чехова. Набагато цікавіша історія про те, яким незвичайним способом Ковальчук потрапила в кінематограф.

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Дата народження: 20 лютого 1993 року (26 років);

Ріст: 163 см;

Знак зодіаку: Риби;

Сімейний стан: незаміжня.

Шлях Катерини на екран почався не будь-де, а в самому Голлівуді. Як розповідала красуня, багато в чому їй допомогла активність в соцмережах. Там вона викладала свої звабливі фото та відео, заводила знайомства, серед яких були й іноземні. І в якийсь момент американський режисер запросив її в свою картину. І в 2015 році вона дебютувала в головній ролі в короткому метрі "Рядовий". Стрічка знімалася студією Tunnell Mill Pictures (США).

Красуня прикувала до себе увагу українців після того, як їй дісталася головна роль в багатосерійній костюмованій драмі "Кріпосна". Перша серія в Україні вийшла 25 лютого цього року. Героїня дівчини – 18-річна Катерина.

Як ми згадували вище, Катя доволі активна у соцмережах, тому, дослідивши її Instagram, знайшли чимало гарячих кадрів. Ділимося з тобою справжньою спокусою. Насолоджуйся:

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