Секс-бомба 90-х приголомшила різкою зміною іміджу

Нев'януча супермодель 90-х Наомі Кемпбелл вміє майстерно міняти образи, немов рукавички, і незмінно дивувати своїми виходами у світ. Зірка світових подіумів одягла чоловічий костюм, який бездоганно сидів на її стрункій фігурі.

Так, на вечірку номінантів премії LVMH Prize в паризькому бутіку Louis Vuitton 48-річна зірка модельного шоу-бізнесу прийшла з новою зачіскою в чоловічому брючному костюмі, який їй неймовірно йшов.

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На манекенниці ідеально сидів наряд кавового відтінку з нової колекції Dior Men. Образ вона доповнила класичними туфлями і яскравою сумкою Lady Dior.

Красуня змінили й зачіску на стильний боб ідеально рівної форми з чубчиком. Ефектним акцентом у луці моделі стали величезні сонячні окуляри на півобличчя.

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