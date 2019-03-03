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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Секс-бомба 90-х приголомшила різкою зміною іміджу

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Супермодель Наомі Кемпбелл - фото 1
Супермодель Наомі Кемпбелл / instagram

Нев'януча супермодель 90-х Наомі Кемпбелл вміє майстерно міняти образи, немов рукавички, і незмінно дивувати своїми виходами у світ. Зірка світових подіумів одягла чоловічий костюм, який бездоганно сидів на її стрункій фігурі.

Так, на вечірку номінантів премії LVMH Prize в паризькому бутіку Louis Vuitton 48-річна зірка модельного шоу-бізнесу прийшла з новою зачіскою в чоловічому брючному костюмі, який їй неймовірно йшов.

До слова: Моделі 90-х: як змінилася британська секс-бомба Наомі Кемпбелл (18+)

На манекенниці ідеально сидів наряд кавового відтінку з нової колекції Dior Men. Образ вона доповнила класичними туфлями і яскравою сумкою Lady Dior.

Красуня змінили й зачіску на стильний боб ідеально рівної форми з чубчиком. Ефектним акцентом у луці моделі стали величезні сонячні окуляри на півобличчя.

Дівчина тижня: Гаряча модель Ліза-Марі Джафта, яка стала популярною після голої фотосесії (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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