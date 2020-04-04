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Карантин Коронавірус

Співачка Pink розповіла про своє зараження коронавірусом

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Pink - фото 1
Pink / likeinua

Популярна американська співачка Pink заразилася коронавірусом COVID-19, але змогла одужати після двох тижнів лікування та ізоляції.

Про це вона написала у Twitter.

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"Два тижні тому у мого трирічного сина Джеймсона й у мене з'явилися симптоми COVID-19. На щастя, у нашого лікаря був доступ до тестів. Мій тест показав позитивний результат", – розповіла співачка.

Вона додала, що протягом двох тижнів її сім'я була вдома і дотримувалася інструкції лікарів. "Кілька днів тому ми зробили повторний тест, і, слава богу, він виявився негативним", – стверджує Pink. Співачка вирішила підтримати співробітників охорони здоров'я і пожертвувала по $500 тисяч у фонд лікарні при Темпльському університеті у Філадельфії і в кризовий фонд мера Лос-Анджелеса.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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