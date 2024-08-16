Співачка Наталія Могилевська представила нову пісню "День народження кожен день"

Популярна українська співачка Наталія Могилевська презентувала пісню та кліп, в якому висловила свої щирі почуття до чоловіка. Окрім цього вона показалась разом з ним у ролику.

Співачка Наталія Могилевська презентувала нову пісню та кліп, у якому вона показала свою сім'ю.

Цікаво: Козак Сіромаха оживив картини художника у новому кліпі "Зоряно"

У новому кліпі Наталія Могилевська показала свого чоловіка, але тільки зі спини. Також вона поділилась сімейними кадрами зі своїми доньками.

Відео є практично повним відображенням сімейного життя Могилевської, адже його основна частина складається з домашніх відеозаписів. У кліпі можна побачити різноманітні моменти святкування днів народжень співачки, а також сценки з її особистого життя.

Хай це відео принесе людям надію, любов, сімейні цінності, довіру до близьких, та розуміння, що без глибокої щоденної внутрішньої роботи – щастя не буває. Бажаю всім українцям день народження кожен день, бо ми того варті! – написала Могилевська.

Нагадаємо, Наталія Могилевська відсвяткувала 49-річчя 2 серпня. Її названі доньки влаштували для неї сюрприз і прикрасили будинок. А вже за святковим столом старша донька Мішель звернулась до мами.

До слова: Klavdia Petrivna презентувала дебютний повноформатний альбом "Їде дах