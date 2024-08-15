Klavdia Petrivna презентувала дебютний повноформатний альбом "Їде дах"

Українська інкогніто-виконавиця Klavdia Petrivna випустила перший повноформатний студійний альбом "Їде дах". Радіо Максимум розповідає, як відреагували шанувальники співачки.

Ця музична збірка, що складається з восьми унікальних треків, демонструє експерименти артистки з новими музичними стилями.

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Альбом "Їде дах" створювався протягом кількох місяців за участі понад 20 музичних професіоналів. За словами співачки, робота була непростою, але надихаючою. Туди увійшов фіт Клавдії з Машею Кондратенко "Їде дах".

Процес був не з легких, проте на студії була атмосфера натхнення та взаєморозуміння… Ми хотіли створити музику, яка б звучала свіжо і сучасно, але водночас мала глибину і зміст, – прокоментувала Klavdia Petrivna.

Стилістика нової роботи відрізняється від попередніх EP артистки, демонструючи її творчий розвиток та експерименти зі звучанням.

Klavdia Petrivna розглядає альбом "Їде дах" як пролог до майбутніх концертних виступів.

Klavdia Petrivna виклала свої перші пісні у серпні 2023 року, дуже швидко ставши популярною у TikTok. Нині пісні виконавиці посідають найвищі позиції в трендах YouTube та мають мільйони прослуховувань.

Нагадаємо, що 30 та 31 серпня артистка дасть два сольні концерти у київському "Палаці спорту". Перший концерт викликав такий ажіотаж, що квитки були розкуплені за 9 днів, що спонукало співачку анонсувати додатковий виступ.

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